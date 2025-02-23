Украина возвращает статус морской державы - Плетенчук о борьбе на море

Спикер ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук. Фото: facebook/Taclbery

Украинские военные моряки ведут борьбу не только за стратегический контроль над Черным морем, но и за сохранение статуса Украины как морской державы. Потеря Крыма стала личной трагедией для многих военных, но одновременно и мотивацией для борьбы.

Об этом в эфире телеканала "Мы — Украина" рассказал спикер ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук.

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Потерянный Крым

Потерянный в 2014 году Крым остается важным символом и стратегическим объектом для украинских военных моряков, говорит Плетенчук. Однако нынешняя ситуация в Черном море доказывает, что Украина не сдается и ведет активные боевые действия против вражеского флота.

"Для многих украинских моряков потеря Крыма - это в первую очередь потеря собственного дома. Среди военнослужащих ВМС много представителей коренного народа Крыма, поэтому мотивация играет большое значение", — отметил Дмитрий Плетенчук.

По его словам, Украина должна оставаться морской державой, а не просто страной у моря. Поэтому ВМС Украины продолжают наносить удары по позициям противника, используя современные методы войны.

"Мы прекрасно понимаем ответственность, которая возлагается на нас украинским народом. От нас зависит будущее, и это не просто слова. Каждый военнослужащий, от матроса, который каждый вечер отражает дроновые атаки в акватории Черного моря, до капитанов, занимающихся стратегическим планированием, выполняет свою работу, чтобы достичь общего результата", — подчеркнул Плетенчук.

Благодаря скоординированной работе ВМС Украины российский Черноморский флот постепенно теряет свои позиции и возможность контролировать ситуацию на море.

Напомним, сейчас у врага нет возможностей для высадки морского десанта на одесское побережье. Также оккупанты больше не базируют свой флот в Крыму.