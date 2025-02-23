Висадки десанту на Одещині – Росія втратила шанс

Український військовий на захисті Чорного моря. Фото ілюстративне: Reuters

Росія продовжує поширювати наративи про так званий "сухопутний коридор" до окупованого Придністров’я, намагаючись створити панічні настрої. Однак наразі у ворога немає можливостей для висадки морського десанту на одеське узбережжя.

Про це в етері телеканалу "Ми — Україна" розповів речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук.

Читайте також:

Загрози для Одеси немає

Плетенчук каже, що через значні втрати десантного флоту та провал сухопутних операцій РФ не здатна реалізувати свої плани.

"Апетити й плани росіян не змінювалися. Я не пам’ятаю, щоб вони офіційно відмовилися від своїх зазіхань на продовження так званого коридору до Придністров’я. Наразі спостерігається чергова хвиля таких наративів від пропагандистів різного рівня — від заштатних блогерів до топових кремлівських рупорів", — заявив речник ВМС ЗСУ.

Проте, за його словами, говорити про реальну загрозу висадки морського десанту немає підстав. Адже росіяни не змогли подолати бар’єри, які зустріли в Миколаївській області ще на початку повномасштабного вторгнення. З того часу вони відкотилися ще далі.

"Операції з висадки морського десанту — це один із найскладніших видів морських операцій. Вони не проводяться просто за бажанням. Якщо немає успіху на суходолі, вони стають нереальними", — пояснив Плетенчук.

Росіяни втратили десантні можливості

Крім того, ворог втратив значну частину своїх десантних можливостей. Крім того, завдяки діям українських військових російські кораблі змушені триматися на відстані понад 100 морських миль від українського узбережжя.

"Перед початком повномасштабного вторгнення Росія перекинула додаткові шість великих десантних кораблів, щоб мати можливість провести морську операцію. Станом на зараз ці спроможності втрачені — п’ять кораблів знищено, а деякі досі перебувають у ремонті", — розповів Плетенчук.

Нагадаємо, окупанти втратили можливість базувати основні бойові кораблі в окупованому Криму та контролювати регіон. Також ми писали. що сьогодні Одеська область знову зазнала атаки з боку російських окупантів, є постраждалі.