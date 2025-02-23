Высадки десанта в Одесской области — Россия потеряла шанс

Украинский военный на защите Черного моря. Фото иллюстративное: Reuters

Россия продолжает распространять нарративы о так называемом "сухопутном коридоре" к оккупированному Приднестровью, пытаясь создать панические настроения. Однако пока у врага нет возможностей для высадки морского десанта на одесское побережье.

Об этом в эфире телеканала "Мы — Украина" рассказал спикер ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук.

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Плетенчук говорит, что из-за значительных потерь десантного флота и провала сухопутных операций РФ не способна реализовать свои планы.

"Аппетиты и планы россиян не менялись. Я не помню, чтобы они официально отказались от своих притязаний на продолжение так называемого коридора в Приднестровье. Сейчас наблюдается очередная волна таких нарративов от пропагандистов разного уровня — от заштатных блогеров до топовых кремлевских рупоров", — заявил представитель ВМС ВСУ.

Однако, по его словам, говорить о реальной угрозе высадки морского десанта нет оснований. Ведь россияне не смогли преодолеть барьеры, которые встретили в Николаевской области еще в начале полномасштабного вторжения. С тех пор они откатились еще дальше.

"Операции по высадке морского десанта — это один из самых сложных видов морских операций. Они не проводятся просто по желанию. Если нет успеха на суше, они становятся нереальными", — пояснил Плетенчук.

Россияне потеряли десантные возможности

Кроме того, враг потерял значительную часть своих десантных возможностей. Кроме того, благодаря действиям украинских военных российские корабли вынуждены держаться на расстоянии более 100 морских миль от украинского побережья.

"Перед началом полномасштабного вторжения Россия перебросила дополнительные шесть больших десантных кораблей, чтобы иметь возможность провести морскую операцию. По состоянию на сейчас эти способности потеряны — пять кораблей уничтожены, а некоторые до сих пор находятся в ремонте", — рассказал Плетенчук.

Напомним, оккупанты потеряли возможность базировать основные боевые корабли в оккупированном Крыму и контролировать регион. Также мы писали, что сегодня Одесская область снова подверглась атаке со стороны российских оккупантов, есть пострадавшие.