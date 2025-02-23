Російський флот покинув Крим – ВМС ЗСУ

Порт Феодосія в Криму. Фото ілюстративне: росЗМІ

Українські військові досягли значних успіхів у Чорному та Азовському морях. Ворог втратив можливість базувати основні бойові кораблі в окупованому Криму та контролювати регіон, що раніше вважався ключовим для його морської присутності.

Про це в етері телеканалу "Ми — Україна" розповів речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук.

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Російського флоту в Криму немає

За його словами, Україна змусила російський флот залишити окупований Крим. Російський флот більше не може почувати себе в безпеці на півострові.

"Ми, серед іншого, фактично не даємо ворогу базуватися в Криму. Це той результат, на який, мабуть, навіть у 2014 році ніхто не розраховував. Але по факту російський флот пішов з Криму", — заявив речник ВМС ЗСУ.

Він також каже, що хоча окупанти й утримують територію півострова, вони не можуть використовувати кримські бази для виконання ключових військових завдань.

"Так, там залишаються різноманітні одиниці допоміжного флоту, проте ворог не може використовувати свою основну військово-морську базу в Азово-Чорноморському регіоні", — наголосив Плетенчук.

Ситуація в Азовському морі

Крім того, як зазначає Дмитро Плетенчук, також змінилася ситуація в Азовському морі — воно залишається вільним від російських бойових кораблів.

"На жаль, усе узбережжя Азовського моря наразі тимчасово окуповане. Проте використовувати це море для військових цілей росіяни не можуть — і це теж досягнення", — зазначив речник.

Де базуються окупанти

Зараз, за словами військового, окупанти змушені базувати свій флот у Новоросійську. Проте їхня активність у Чорному морі значно знизилася.

"Станом на зараз вони навіть не можуть спокійно виходити в море та виконувати свої завдання. Так, там є присутність російської авіації, вони іноді можуть вийти на зовнішній рейд у Цемеській бухті, неподалік від Новоросійська. Але панувати, як раніше, вони вже не можуть", — підкреслив Плетенчук.

За словами речника, Росія більше не здатна шантажувати Україну та світ судноплавством у Чорному морі, як це було в перші роки війни.

Нагадаємо, станом на ранок 23 лютого у морях на бойовому чергуванні перебувають споряджені ракетоносії, здатні здійснити масовий ракетний удар по Україні. Також ми писали, що окупанти вночі завдали удару дронами по Одеській області.