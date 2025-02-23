Российский флот покинул Крым — ВМС ВСУ

Порт Феодосия в Крыму. Фото иллюстративное: росСМИ

Украинские военные достигли значительных успехов в Черном и Азовском морях. Враг потерял возможность базировать основные боевые корабли в оккупированном Крыму и контролировать регион, который ранее считался ключевым для его морского присутствия.

Об этом в эфире телеканала "Мы — Украина" рассказал спикер ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук.

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Российского флота в Крыму нет

По его словам, Украина заставила российский флот покинуть оккупированный Крым. Российский флот больше не может чувствовать себя в безопасности на полуострове.

"Мы, среди прочего, фактически не даем врагу базироваться в Крыму. Это тот результат, на который, пожалуй, даже в 2014 году никто не рассчитывал. Но по факту российский флот ушел из Крыма", — заявил представитель ВМС ВСУ.

Он также говорит, что хотя оккупанты и удерживают территорию полуострова, они не могут использовать крымские базы для выполнения ключевых военных задач.

"Да, там остаются различные единицы вспомогательного флота, однако враг не может использовать свою основную военно-морскую базу в Азово-Черноморском регионе", — подчеркнул Плетенчук.

Ситуация в Азовском море

Кроме того, как отмечает Дмитрий Плетенчук, также изменилась ситуация в Азовском море — оно остается свободным от российских боевых кораблей.

"К сожалению, все побережье Азовского моря сейчас временно оккупировано. Однако использовать это море для военных целей россияне не могут — и это тоже достижение", — отметил спикер.

Где базируются оккупанты

Сейчас, по словам военного, оккупанты вынуждены базировать свой флот в Новороссийске. Однако их активность в Черном море значительно снизилась.

"По состоянию на сейчас они даже не могут спокойно выходить в море и выполнять свои задачи. Да, там есть присутствие российской авиации, они иногда могут выйти на внешний рейд в Цемесской бухте, недалеко от Новороссийска. Но господствовать, как раньше, они уже не могут", — подчеркнул Плетенчук.

По словам спикера, Россия больше не способна шантажировать Украину и мир судоходством в Черном море, как это было в первые годы войны.

Напомним, по состоянию на утро 23 февраля в морях на боевом дежурстве находятся снаряженные ракетоносители, способные осуществить массовый ракетный удар по Украине. Также мы писали, что оккупанты ночью нанесли удар дронами по Одесской области.