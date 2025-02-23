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Больше не базируется в Крыму — Плетенчук о российском флоте

23 февраля 2025 12:47
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор
Российский флот покинул Крым — ВМС ВСУ
Порт Феодосия в Крыму. Фото иллюстративное: росСМИ
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор

Украинские военные достигли значительных успехов в Черном и Азовском морях. Враг потерял возможность базировать основные боевые корабли в оккупированном Крыму и контролировать регион, который ранее считался ключевым для его морского присутствия.

Об этом в эфире телеканала "Мы — Украина" рассказал спикер ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук.

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Российского флота в Крыму нет

По его словам, Украина заставила российский флот покинуть оккупированный Крым. Российский флот больше не может чувствовать себя в безопасности на полуострове.

"Мы, среди прочего, фактически не даем врагу базироваться в Крыму. Это тот результат, на который, пожалуй, даже в 2014 году никто не рассчитывал. Но по факту российский флот ушел из Крыма", — заявил представитель ВМС ВСУ.

Он также говорит, что хотя оккупанты и удерживают территорию полуострова, они не могут использовать крымские базы для выполнения ключевых военных задач.

"Да, там остаются различные единицы вспомогательного флота, однако враг не может использовать свою основную военно-морскую базу в Азово-Черноморском регионе", — подчеркнул Плетенчук.

Ситуация в Азовском море

Кроме того, как отмечает Дмитрий Плетенчук, также изменилась ситуация в Азовском море — оно остается свободным от российских боевых кораблей.

"К сожалению, все побережье Азовского моря сейчас временно оккупировано. Однако использовать это море для военных целей россияне не могут — и это тоже достижение", — отметил спикер.

Где базируются оккупанты

Сейчас, по словам военного, оккупанты вынуждены базировать свой флот в Новороссийске. Однако их активность в Черном море значительно снизилась.

"По состоянию на сейчас они даже не могут спокойно выходить в море и выполнять свои задачи. Да, там есть присутствие российской авиации, они иногда могут выйти на внешний рейд в Цемесской бухте, недалеко от Новороссийска. Но господствовать, как раньше, они уже не могут", — подчеркнул Плетенчук.

По словам спикера, Россия больше не способна шантажировать Украину и мир судоходством в Черном море, как это было в первые годы войны.

Напомним, по состоянию на утро 23 февраля в морях на боевом дежурстве находятся снаряженные ракетоносители, способные осуществить массовый ракетный удар по Украине. Также мы писали, что оккупанты ночью нанесли удар дронами по Одесской области.

Одесса Черное море Новости Одессы флот Дмитрий Плетенчук угроза кораблей
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