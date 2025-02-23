Україна повертає статус морської держави - Плетенчук про боротьбу на морі

Речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук. Фото: facebook/Taclbery

Українські військові моряки ведуть боротьбу не лише за стратегічний контроль над Чорним морем, а й за збереження статусу України як морської держави. Втрата Криму стала особистою трагедією для багатьох військових, але водночас і мотивацією для боротьби.

Про це в етері телеканалу "Ми — Україна" розповів речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук.

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Втрачений Крим

Втрачений у 2014 році Крим залишається важливим символом і стратегічним об’єктом для українських військових моряків, каже Плетенчук. Однак нинішня ситуація у Чорному морі доводить, що Україна не здається і веде активні бойові дії проти ворожого флоту.

"Для багатьох українських моряків втрата Криму — це в першу чергу втрата власної домівки. Серед військовослужбовців ВМС багато представників корінного народу Криму, тому мотивація відіграє велике значення", — зазначив Дмитро Плетенчук.

За його словами, Україна має залишатися морською державою, а не просто країною біля моря. Тому ВМС України продовжують завдавати ударів по позиціях противника, використовуючи сучасні методи війни.

"Ми чудово розуміємо відповідальність, яка покладається на нас українським народом. Від нас залежить майбутнє, і це не просто слова. Кожен військовослужбовець, від матроса, який щовечора відбиває дронові атаки в акваторії Чорного моря, до капітанів, що займаються стратегічним плануванням, виконує свою роботу, щоб досягти спільного результату", — підкреслив Плетенчук.

Завдяки скоординованій роботі ВМС України російський Чорноморський флот поступово втрачає свої позиції та можливість контролювати ситуацію на морі.

Нагадаємо, наразі у ворога немає можливостей для висадки морського десанту на одеське узбережжя. Також окупанти більше не базують свій флот в Криму.