Зенитки на камазах в Крыму — детали

Автомобиль Камаз. Фото: Украинская правда

РФ все больше опасается атак украинских дронов на Крым. Россияне снимают с кораблей Черноморского флота зенитные пулеметы и устанавливают их на грузовики для борьбы с украинскими БпЛА.

Об этом сообщает канал Крымский ветер.

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Камазы с корабельными пулеметами

Местные жители нередко замечают на дорогах Севастополя грузовые "камазы" с зенитными пулеметами, размещенными в кузове. Эти автомобили перемещаются по дорогам северной стороны города и Инкермана, а также часто меняют места расположения. Однако на этот раз люди увидели на грузовике спаренную корабельную автоматическую зенитную установку АК-630/630М образца 1976 года. Она устанавливается обычно на суда различных типов: от авианосцев до катеров.

Камаз с зениткой. Фото: Крымский ветер

Камаз с зениткой. Фото: Крымский ветер

Напомним, недавно мы писали о борьбе за Черное море и Крым. А также об отключении мобильной связи на полуострове.