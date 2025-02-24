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Атака украинских дронов — в РФ снимают пулеметы с кораблей

24 февраля 2025 14:40
Басюл Елена - редактор
Басюл Елена
редактор
Зенитки на камазах в Крыму — детали
Автомобиль Камаз. Фото: Украинская правда
Басюл Елена - редактор
Басюл Елена
редактор

РФ все больше опасается атак украинских дронов на Крым. Россияне снимают с кораблей Черноморского флота зенитные пулеметы и устанавливают их на грузовики для борьбы с украинскими БпЛА.

Об этом сообщает канал Крымский ветер.

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Камазы с корабельными пулеметами

Местные жители нередко замечают на дорогах Севастополя грузовые "камазы" с зенитными пулеметами, размещенными в кузове. Эти автомобили перемещаются по дорогам северной стороны города и Инкермана, а также часто меняют места расположения. Однако на этот раз люди увидели на грузовике спаренную корабельную автоматическую зенитную установку АК-630/630М образца 1976 года. Она устанавливается обычно на суда различных типов: от авианосцев до катеров.

Крымчане заметили камазы с корабельными пулеметами — фото - фото 1
Камаз с зениткой. Фото: Крымский ветер
Крымчане заметили камазы с корабельными пулеметами — фото - фото 2
Камаз с зениткой. Фото: Крымский ветер

Напомним, недавно мы писали о борьбе за Черное море и Крым. А также об отключении мобильной связи на полуострове.

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