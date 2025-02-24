Зенитки на камазах в Крыму — детали

Атака украинских дронов — в РФ снимают пулеметы с кораблей
РФ все больше опасается атак украинских дронов на Крым. Россияне снимают с кораблей Черноморского флота зенитные пулеметы и устанавливают их на грузовики для борьбы с украинскими БпЛА.
Об этом сообщает канал Крымский ветер.
Камазы с корабельными пулеметами
Местные жители нередко замечают на дорогах Севастополя грузовые "камазы" с зенитными пулеметами, размещенными в кузове. Эти автомобили перемещаются по дорогам северной стороны города и Инкермана, а также часто меняют места расположения. Однако на этот раз люди увидели на грузовике спаренную корабельную автоматическую зенитную установку АК-630/630М образца 1976 года. Она устанавливается обычно на суда различных типов: от авианосцев до катеров.
Напомним, недавно мы писали о борьбе за Черное море и Крым. А также об отключении мобильной связи на полуострове.
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