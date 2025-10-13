Електропостачання в Одесі 14 жовтня: планових відключень не буде

Люди стоять на одному із перехресть в Одесі. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Завтра, 14 жовтня, в Одесі не очікується запланованих відключень електроенергії. Незважаючи на триваючі ремонтні роботи на енергетичних об’єктах, пошкоджених під час російських атак, енергопостачання в регіоні залишається стабільним.

Про це свідчить відсутність офіційних повідомлень від Укренерго та ДТЕК.

Де дізнатися графіки

Споживання електроенергії зросло. Сьогодні, 13 жовтня, станом на 08:30 воно було на 9,5% вищим, ніж попереднього робочого дня, в який не застосовувались обмеження — у четвер, 9 жовтня. У ДТЕК нагадують, що якщо ситуація зміниться, про відключення повідомлять заздалегідь. Перевірити, до якої групи належить ваш будинок, можна на сайті оператора системи розподілу. Там будуть доступні графіки, якщо обмеження все ж введуть.

Як дізнатися час відновлення електроенергії

Дізнатися, коли з’явиться світло, можна кількома способами:

сайту ДТЕК Одеські електромережі (розділ "Відсутня електроенергія?");

чат-бота у Telegram;

приватних повідомлень у Facebook;

подати заявку на сайті ДТЕК.

Нагадаємо, ми повідомляли, що у Київському районі Одеси тиждень проводитимуть ремонті роботи. Також ми писали про те, що треба мати українцям під час блекаутів.