Электроснабжение в Одессе 14 октября: плановых отключений не будет

Люди стоят на одном из перекрестков в Одессе. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Завтра, 14 октября, в Одессе не ожидается запланированных отключений электроэнергии. Несмотря на продолжающиеся ремонтные работы на энергетических объектах, поврежденных во время российских атак, энергоснабжение в регионе остается стабильным.

Об этом свидетельствует отсутствие официальных сообщений от Укрэнерго и ДТЭК.

Где узнать графики

Потребление электроэнергии выросло. Сегодня, 13 октября, по состоянию на 08:30 оно было на 9,5% выше, чем в предыдущий рабочий день без ограничений — в четверг, 9 октября. В ДТЭК напоминают, что если ситуация изменится, об отключении сообщат заранее. Проверить, к какой группе относится ваш дом, можно на сайте оператора системы распределения. Там будут доступны графики, если ограничения все же введут.

Как узнать время восстановления электроэнергии

Узнать, когда появится свет, можно несколькими способами:

сайта ДТЭК Одесские электросети (раздел "Отсутствует электроэнергия?");

чат-бота в Telegram;

личных сообщений в Facebook;

подать заявку на сайте ДТЭК.

