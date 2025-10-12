Отключение света в Одессе по графикам на 13 октября: какие прогнозы

Дом в Одессе со светом. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В Одессе и области 13 октября не прогнозируют плановых отключений электроэнергии. Несмотря на ремонт энергетических объектов после российских атак, ситуация в регионе остается стабильной.

Об этом свидетельствует отсутствие официальных сообщений от Укрэнерго и ДТЭК.

Где узнать графики

В ДТЭК напоминают, что если ситуация изменится, об отключении сообщат заранее. Проверить, к какой группе относится ваш дом, можно на сайте оператора системы распределения. Там будут доступны графики, если ограничения все же введут.

Как узнать время возобновления подачи электроэнергии

Узнать, когда появится свет, можно несколькими способами:

сайта ДТЭК Одесские электросети (раздел "Отсутствует электроэнергия?");

чат-бота в Telegram;

личных сообщений в Facebook;

подать заявку на сайте ДТЭК.

Напомним, в результате ночной вражеской атаки дронами-камикадзе пострадали объекты критической инфраструктуры Белгород-Днестровского, город остался без света и воды. Также россияне ударили по газовой инфраструктуре в Одесской области..