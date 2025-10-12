Відключення світла в Одесі за графіками на 13 жовтня: які прогнози

Графіки світла в Одесі — чи будуть відключення електроенергії
В Одесі та області 13 жовтня не прогнозують планових відключень електроенергії. Попри ремонт енергетичних об’єктів після російських атак, ситуація в регіоні залишається стабільною.
Про це свідчить відсутність офіційних повідомлень від Укренерго та ДТЕК.
Де дізнатися графіки
У ДТЕК нагадують, що якщо ситуація зміниться, про відключення повідомлять заздалегідь. Перевірити, до якої групи належить ваш будинок, можна на сайті оператора системи розподілу. Там будуть доступні графіки, якщо обмеження все ж введуть.
Як дізнатися час відновлення електроенергії
Дізнатися, коли з’явиться світло, можна кількома способами:
- сайту ДТЕК Одеські електромережі (розділ "Відсутня електроенергія?");
- чат-бота у Telegram;
- приватних повідомлень у Facebook;
- подати заявку на сайті ДТЕК.
Нагадаємо, унаслідок нічної ворожої атаки дронами-камікадзе постраждали об’єкти критичної інфраструктури Білгород-Дністровського, місто залишилось без світла та води. Також росіяни вдарили по газовій інфраструктурі на Одещині.
