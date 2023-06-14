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Атакували з моря: скільки кораблів на бойовому чергуванні

14 червня 2023 11:50
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Атакували з моря: скільки кораблів на бойовому чергуванні
Пуск ракети з корабля. Фото: google
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

В Чорному морі продовжують нести бойове чергування ворожі ракетоносії. Загроза чергового удару висока. 

Про це повідомила пресслужба Військово-морських сил Збройних сил України.

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Скільки кораблів загрожують  

  • В Чорному морі на бойовому чергуванні перебуває 6 ворожих кораблів, серед яких 2 носії крилатих ракет "Калібр", загальний залп до 16 ракет;
  • в Азовському морі — 1 ворожий корабель;
  • в Середземному морі на бойовому чергуванні перебуває до 8 ворожих кораблів;
Кількість кораблів РФ у морях. Фото: ВМС ЗСУ
Кількість кораблів РФ у морях. Фото: ВМС ЗСУ

Зазвичай РФ тримає свої ракетоносії за 100-150 кілометрів від контрольованого Україною берега, ближче до Новоросійська. При цьому росіяни розосереджують свої корабельне угруповання.      

Ситуація може змінитися досить швидко, як і кількість "Калібрів". Щоб збільшити кількість ракетоносіїв ворогові необхідно всього 2-3 години. Саме за цей час кораблі можуть вийти на бойове чергування. Також бойові пуски ворог може здійснювати безпосередньо з бухт поблизу тимчасово окупованого Севастополя. Тож ймовірність ракетних ударів залишається високою. 

Нагадаємо, окупанти вчергове обстріляли цивільні об'єкти в Одесі. Внаслідок нічної атаки троє людей загинуло, а 13 отримали поранення. Наразі пошуково-рятувальна операція на місці "прильоту" завершена.

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