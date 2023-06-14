Атакували з моря: скільки кораблів на бойовому чергуванні
В Чорному морі продовжують нести бойове чергування ворожі ракетоносії. Загроза чергового удару висока.
Про це повідомила пресслужба Військово-морських сил Збройних сил України.
Скільки кораблів загрожують
- В Чорному морі на бойовому чергуванні перебуває 6 ворожих кораблів, серед яких 2 носії крилатих ракет "Калібр", загальний залп до 16 ракет;
- в Азовському морі — 1 ворожий корабель;
- в Середземному морі на бойовому чергуванні перебуває до 8 ворожих кораблів;
Зазвичай РФ тримає свої ракетоносії за 100-150 кілометрів від контрольованого Україною берега, ближче до Новоросійська. При цьому росіяни розосереджують свої корабельне угруповання.
Ситуація може змінитися досить швидко, як і кількість "Калібрів". Щоб збільшити кількість ракетоносіїв ворогові необхідно всього 2-3 години. Саме за цей час кораблі можуть вийти на бойове чергування. Також бойові пуски ворог може здійснювати безпосередньо з бухт поблизу тимчасово окупованого Севастополя. Тож ймовірність ракетних ударів залишається високою.
Нагадаємо, окупанти вчергове обстріляли цивільні об'єкти в Одесі. Внаслідок нічної атаки троє людей загинуло, а 13 отримали поранення. Наразі пошуково-рятувальна операція на місці "прильоту" завершена.