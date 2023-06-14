Атаковали с моря: сколько кораблей на боевом дежурстве

Пуск ракеты с корабля. Фото: google

В Черном море продолжают нести боевое дежурство вражеские ракетоносители. Угроза очередного удара высока.

Об этом сообщила пресс-служба Военно-морских сил Вооруженных сил Украины.

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в Черном море на боевом дежурстве находится 6 вражеских кораблей, среди которых 2 носителя крылатых ракет "Калибр", общий залп до 16 ракет;

в Азовском море — 1 вражеский корабль;

в Средиземном море на боевом дежурстве находится до 8 вражеских кораблей;

Число кораблей РФ в морях. Фото: ВМС ВСУ

Обычно РФ держит свои ракетоносители в 100-150 километрах от контролируемого Украиной берега, ближе к Новороссийску. При этом россияне рассредоточивают свои корабельные группировки.

Ситуация может измениться достаточно быстро, как и количество "Калибров". Чтобы увеличить количество ракетоносителей врагу необходимо всего 2-3 часа. Именно за это время корабли могут выйти на боевое дежурство. Также боевые пуски враг может производить непосредственно из бухт вблизи временно оккупированного Севастополя. Так что вероятность ракетных ударов остается высокой.

Напомним, кафиры в очередной раз обстреляли гражданские объекты в Одессе. В результате ночной атаки три человека погибли, а 13 получили ранения. В настоящее время поисково-спасательная операция на месте "прилета" завершена.