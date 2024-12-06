Новий спецпрокурор півдня придбав дороге авто під час війни

Прокурор Андрій Гарасимчук (ліворуч). Фото: Спецпрокуратура Південного регіону

У Спеціалізовану прокуратуру у сфері оборони Південного регіону призначили нового керівника. Ним став Андрій Гарасимчук. Минулого року його жінка купила новий автомобіль за понад 1 млн грн.

Про це журналісти Новини.LIVE дізналися з декларації правоохоронця.

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У травні минулого року дружина Андрія Гарасимчука Руслана придбала автомобіль Hundai Tuscon 2023 року випуску. Вартість машини, вказана у декларації, — 1,1 млн грн. Зазначимо, що за рік жінка заробила 218 тис. грн у 3-й міській поліклініці Львова та отримала 400 тис. грн доходу від підприємницької діяльності. Задекларована зарплата самого прокурора — 1,1 млн грн.

Що відомо про посадовця

Андрій Гарасимчук народився у 1985 році й закінчив Львівський національний університет імені Івана Франка. В органах прокуратури він працює протягом п'ятнадцяти років. Брав участь в АТО/ООС. Був заступником керівника спецпрокуратури Західного регіону.

Нагадаємо, у новообраного голови Ізмаїльського міськрайонного суду немає ані квартири, ані автомобіля. Також ми повідомляли, що чиновник міграційної служби з Одещини приховав 83 млн грн.