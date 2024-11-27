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У голови райсуду на Одещині немає квартири та авто — хто він

27 листопада 2024 14:43
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор
У нового голови Ізмаїльського суду немає житла і квартири
Суддя Ізмаїльського суду Олександр Бурнусус на засіданні. Фото: Ізмаїл.Сіті
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор

В Ізмаїльському міськрайонному суді обрали нового голову. Ним став Олександр Бурнусус. За декларацією, новий очільник не має нерухомості та цінного майна.

Про обрання нового голови повідомили у пресслужбі суду.

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У своїй декларації Олександр Бурнусус вказав, що користується двома квартирами в Ізмаїлі. Одна з них на чверть у власності його дружини. Свого житла у судді немає. У графі "Транспортні засоби" також порожньо. Минулого року голова суду отримав 1,4 млн грн зарплати. Інших доходів він не вказав. Крім того, готівкою і на банківських рахунках родина Бурнусусів зберігає 18 тис. доларів і 92,5 тис. грн. 

Нагадаємо, в Одесі пішов з посади скандально відомий суддя. Також на Одещині новопризначена голова суду під час війни придбала будинок за 3 млн грн.

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