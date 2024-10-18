В Одесі пішов у відставку відомий суддя

Суддя Сергій Черевко. Фото: Укрінформ

Вища рада правосуддя відправила у відставку суддю-спікера Малиновського райсуду Одеси Сергія Черевка. Причиною звільнення стала заява самого судді. На посаді він працював дев'ять років.

Про це повідомили у пресслужбі суду.

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Сергій Черевко працював суддею у Малиновському суді з 2010 року. У 2015 році його обрали суддею-спікером. Серед резонансних справ, які вів Сергій Черевко, можна згадати наступні:

"справа Краяна", обвинуваченими в якій були мер Одеси Геннадій Труханов і топ-посадовці міськради;

справа про вбивство чемпіона України з регбі Олексія Зибала;

справа про бунт в Одеській виправній колонії;

справи колабораціоністів Кирила Стремоусова і Володимира Сальдо.

Згідно з декларацією Сергія Черевка, у жовтні 2023 року його дружина Юлія придбала квартиру в Одесі площею 50,6 кв. м за 638,4 тис. грн. Водночас, інше цінне майно родини — будинок у Таїровській громаді площею 178 кв. м і земельна ділянка там само, а також елітне авто Mercedes Benz GLE 350d Coupе — записані на батька судді, Павла Черевка. Він, до речі, також працював у судовій системі.

Зазначимо також, що у 2019 році Громадська рада доброчесності повідомляла, що Сергій Черевко не декларував вчасно майно і не міг переконливо пояснити, на які гроші його рідні купляли машини.

Нагадаємо, новопризначена голова Болградського суду Алла Кравцова під час повномасштабної війни купила будинок за понад 3 млн грн.

Також одеський прокурор Володимир Францевич так і не став суддею. Вища рада правосуддя знайшла чимало підозрілих сторінок у його біографії.