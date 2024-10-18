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Скандальные дела и подозрительное имущество — в Одессе уволился известный судья

18 октября 2024 12:29
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор
В Одессе ушел в отставку известный судья
Судья Сергей Черевко. Фото: Укринформ
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор

Высший совет правосудия отправил в отставку судью-спикеру Малиновского райсуда Одессы Сергея Черевко. Причиной увольнения стало заявление самого судьи. В должности он работал девять лет.

Об этом сообщили в пресс-службе суда.

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Сергей Черевко работал судьей в Малиновском суде с 2010 года. В 2015 году его избрали судьей-спикером. Среди резонансных дел, которые вел Сергей Черевко, можно упомянуть:

  • "дело Краяна", обвиняемыми в котором были мэр Одессы Геннадий Труханов и топ-чиновники горсовета;
  • дело об убийстве чемпиона Украины по регби Алексея Зыбало;
  • дело о бунте в Одесской исправительной колонии;
  • дела коллаборационистов Кирилла Стремоусова и Владимира Сальдо

Согласно декларации Сергея Черевко, в октябре 2023 года его супруга Юлия приобрела квартиру в Одессе площадью 50,6 кв. м — за 638,4 тыс. грн. В то же время другое ценное имущество семьи — дом в Таировской общине площадью 178 кв. м и земельный участок там же, а также элитный автомобиль Mercedes Benz GLE 350d Coupе — записаны на отца судьи, Павла Черевко. Он, кстати, тоже работал в судебной системе.

Отметим также, что в 2019 году Общественный совет добродетели сообщал, что Сергей Черевко не декларировал своевременно имущество и не мог убедительно объяснить, на какие деньги его родные покупали машины.

Напомним, новоназначенная глава Болградского суда Алла Кравцова во время полномасштабной войны купила дом за более чем 3 млн грн.

Также одесский прокурор Владимир Францевич так и не стал судьей. Высший совет правосудия нашел немало подозрительных страниц в его биографии.

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