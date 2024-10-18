В Одессе ушел в отставку известный судья

Скандальные дела и подозрительное имущество — в Одессе уволился известный судья
Высший совет правосудия отправил в отставку судью-спикеру Малиновского райсуда Одессы Сергея Черевко. Причиной увольнения стало заявление самого судьи. В должности он работал девять лет.
Об этом сообщили в пресс-службе суда.
Что известно о судье
Сергей Черевко работал судьей в Малиновском суде с 2010 года. В 2015 году его избрали судьей-спикером. Среди резонансных дел, которые вел Сергей Черевко, можно упомянуть:
- "дело Краяна", обвиняемыми в котором были мэр Одессы Геннадий Труханов и топ-чиновники горсовета;
- дело об убийстве чемпиона Украины по регби Алексея Зыбало;
- дело о бунте в Одесской исправительной колонии;
- дела коллаборационистов Кирилла Стремоусова и Владимира Сальдо
Согласно декларации Сергея Черевко, в октябре 2023 года его супруга Юлия приобрела квартиру в Одессе площадью 50,6 кв. м — за 638,4 тыс. грн. В то же время другое ценное имущество семьи — дом в Таировской общине площадью 178 кв. м и земельный участок там же, а также элитный автомобиль Mercedes Benz GLE 350d Coupе — записаны на отца судьи, Павла Черевко. Он, кстати, тоже работал в судебной системе.
Отметим также, что в 2019 году Общественный совет добродетели сообщал, что Сергей Черевко не декларировал своевременно имущество и не мог убедительно объяснить, на какие деньги его родные покупали машины.
Напомним, новоназначенная глава Болградского суда Алла Кравцова во время полномасштабной войны купила дом за более чем 3 млн грн.
Также одесский прокурор Владимир Францевич так и не стал судьей. Высший совет правосудия нашел немало подозрительных страниц в его биографии.
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