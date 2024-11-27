У нового главы Измаильского суда нет жилья и квартиры

Судья Измаильского суда Александр Бурнусус на заседании. Фото: Измаил.Сити

В Измаильском горрайонном суде избрали нового председателя. Им стал Александр Бурнусус. По декларации, новый глава не имеет недвижимости и ценного имущества.

Об избрании нового главы сообщили в пресс-службе суда.

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В своей декларации Александр Бурнусус указал, что пользуется двумя квартирами в Измаиле. Одна из них на четверть находится в собственности его жены. Своего жилья у судьи нет. В графе "Транспортные средства" тоже пусто. В прошлом году глава суда получил 1,4 млн грн зарплаты. Других доходов он не указал. Кроме того, наличными и на банковских счетах семья Бурнусусов хранит 18 тыс. долларов и 92,5 тыс. грн.

Напомним, в Одессе ушел с должности скандально известный судья. Также в Одесской области новоназначенная председатель суда во время войны приобрела дом за 3 млн грн.