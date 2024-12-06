Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow Авто ценой зарплаты — состояние нового спецпрокурора юга arrow

Авто ценой зарплаты — состояние нового спецпрокурора юга

6 декабря 2024 18:51
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор
Новый спецпрокурор юга приобрел дорогой автомобиль во время войны
Прокурор Андрей Гарасимчук (слева) Фото: Спецпрокуратура Южного региона
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор

В Специализированную прокуратуру в сфере обороны Южного региона был назначен новый руководитель. Им стал Андрей Гарасимчук. В прошлом году его женщина купила новый автомобиль за более чем 1 млн грн.

Об этом журналисты Новини.LIVE узнали из декларации правоохранителя.

Читайте также:

Авто прокурора

В мае прошлого года жена Андрея Гарасимчука Руслана приобрела автомобиль Hundai Tuscon 2023 выпуска. Стоимость машины, указанная в декларации, — 1,1 млн грн. За год женщина заработала 218 тыс. грн в 3-й городской поликлинике Львова и получила 400 тыс. грн дохода от предпринимательской деятельности. Задекларированная зарплата самого прокурора — 1,1 млн грн.

Что известно о должностном лице

Андрей Гарасимчук родился в 1985 году и окончил Львовский национальный университет имени Ивана Франко. В органах прокуратуры он работает в течение пятнадцати лет. Участвовал в АТО/ООС. Являлся заместителем руководителя спецпрокуратуры Западного региона.

Напомним, у новоизбранного главы Измаильского горрайонного суда нет ни квартиры, ни автомобиля. Также мы сообщали, что чиновник миграционной службы из Одесской области скрыл 83 млн грн.

декларация Одесса авто Новости Одессы прокуроры

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео
Text

20:06 Андрющенко ответил, сколько украинцев вернулось в Мариуполь

20:05 Лук начал падать в цене — на сколько подешевел овощ

20:00 Мобилизация мужчин 50+ — кого не будут брать в армию

19:55 Каладзе является марионеткой — экс-игрок сборной Украины

19:52 Ермак встретился с советником премьера Великобритании — детали

Индекс оливье 2024 — на сколько за год подорожал новогодний салат - 80x80

Индекс оливье 2024 — на сколько за год подорожал новогодний салат

19:17 В Укрэнерго кардинально изменили графики отключений на субботу

19:04 Украину могут разделить на три энергозоны — что это значит

19:03 Оккупанты атаковали Запорожье, горит СТО — видео последствий

18:55 В Минцифре показали, как дрон ЭЛЬФ-П уничтожает беспилотники РФ

18:54 Повестку ТЦК вручают с нарушением — что делать и как обжаловать

20:05 Лук начал падать в цене — на сколько подешевел овощ

20:00 Мобилизация мужчин 50+ — кого не будут брать в армию

19:55 Каладзе является марионеткой — экс-игрок сборной Украины

19:52 Ермак встретился с советником премьера Великобритании — детали

19:17 В Укрэнерго кардинально изменили графики отключений на субботу

Индекс оливье 2024 — на сколько за год подорожал новогодний салат - 80x80

Индекс оливье 2024 — на сколько за год подорожал новогодний салат

19:04 Украину могут разделить на три энергозоны — что это значит

19:03 Оккупанты атаковали Запорожье, горит СТО — видео последствий

18:55 В Минцифре показали, как дрон ЭЛЬФ-П уничтожает беспилотники РФ

18:54 Повестку ТЦК вручают с нарушением — что делать и как обжаловать

18:51 Авто ценой зарплаты — состояние нового спецпрокурора юга

06:17 Сколько стоят продукты в Польше и Украине — сравнение

4 декабря 2024

06:27 Индекс оливье 2024 — на сколько за год подорожал новогодний салат

06:22 Альтернативы дровам — цены на брикеты и пеллеты в Украине

3 декабря 2024
Эксклюзив

19:16 Неинклюзивная Одесса — с чем сталкиваются ветераны войны

Эксклюзив

12:15 Живет без глаз — история защитника, потерявшего зрение на войне

06:07 Аренда квартир во Львове — как выросла стоимость жилья в ноябре

2 декабря 2024

22:37 Проезд вырос в два раза, а зарплата нет — одесситы о тарифах

06:40 Цены на чермет в Украине — сколько стоит металлолом в декабре

06:20 Рекордные цены — ТОП наиболее подорожавших за осень продуктов

1 декабря 2024

19:07 Тысяча от Зеленского и мобилизация — что изменится с 1 декабря

Text

20:06 Андрющенко ответил, сколько украинцев вернулось в Мариуполь

Text

18:39 Рекордная сумма — нардеп озвучил расходы бюджета Киева этого года

Text

17:50 Заявление Сырского и заседание МАГАТЭ — эфир Вечір.LIVE

Text

15:16 Военный объяснил проблемы с обеспечением в украинской армии

Text

14:32 День ВСУ — чего желают одесситы нашим защитникам

Индекс оливье 2024 — на сколько за год подорожал новогодний салат - 80x80

Индекс оливье 2024 — на сколько за год подорожал новогодний салат

Text

13:40 Очереди на границе на праздники — в ГПСУ назвали количество

Text

13:00 Помощь от США и встреча с командой Трампа — эфир День.LIVE

Text

12:54 В ГПСУ заявили о штурмах РФ на двух направлениях — есть ли успехи

Text

12:48 Командир роты призвал мужчин поздравлять, присоединившись к ВСУ

Text

11:54 Базовая военная подготовка — нардеп назвал главную цель

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

10:36 Надо сокращать пути уклонения — в ВСУ назвали способы

27 ноября 2024

10:59 Кулеба объяснил, подпишет ли Зеленский мирный договор с Россией

4 декабря 2024

06:12 Самая полезная каша, о которой все забыли — вкусный завтрак

25 ноября 2024

03:21 Десерт от известного повара без сахара — можно есть каждый день

23 ноября 2024

01:20 Снимаем верхнюю одежду — какой штраф за вождение авто в куртке

27 ноября 2024

01:32 Мобилизированные отказались выполнять приказы — что решил суд

29 ноября 2024

10:24 Отец Трубина прокомментировал скандал с россиянином Головиным

2 декабря 2024

17:00 Каладзе раскритиковал Кварцхелию и Мамардашвили за их позицию

3 декабря 2024

06:35 Эта информация очень личная — о чем не обязан знать ТЦК

29 ноября 2024

20:03 Меню на Новый год Змеи 2025, чтобы привлечь благополучие