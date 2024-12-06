Новый спецпрокурор юга приобрел дорогой автомобиль во время войны

Прокурор Андрей Гарасимчук (слева) Фото: Спецпрокуратура Южного региона

В Специализированную прокуратуру в сфере обороны Южного региона был назначен новый руководитель. Им стал Андрей Гарасимчук. В прошлом году его женщина купила новый автомобиль за более чем 1 млн грн.

Об этом журналисты Новини.LIVE узнали из декларации правоохранителя.

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В мае прошлого года жена Андрея Гарасимчука Руслана приобрела автомобиль Hundai Tuscon 2023 выпуска. Стоимость машины, указанная в декларации, — 1,1 млн грн. За год женщина заработала 218 тыс. грн в 3-й городской поликлинике Львова и получила 400 тыс. грн дохода от предпринимательской деятельности. Задекларированная зарплата самого прокурора — 1,1 млн грн.

Что известно о должностном лице

Андрей Гарасимчук родился в 1985 году и окончил Львовский национальный университет имени Ивана Франко. В органах прокуратуры он работает в течение пятнадцати лет. Участвовал в АТО/ООС. Являлся заместителем руководителя спецпрокуратуры Западного региона.

Напомним, у новоизбранного главы Измаильского горрайонного суда нет ни квартиры, ни автомобиля. Также мы сообщали, что чиновник миграционной службы из Одесской области скрыл 83 млн грн.