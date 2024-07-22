Жителі Одещини продали автомат та набої до нього: що загрожує

В Одесі затримали зловмисників. Фото: Нацполіція

Два жителя Одещини вирішили заробити "легких грошей" та знайшли покупця на автомат Калашникова із набоями до нього. За зброю ділки вилучили майже 50 тисяч гривень, однак під час отримання цих грошей їх затримали правоохоронці. Тепер двом товаришам загрожує ув'язнення.

Про це повідомили у пресслужбі ГУНП в Одеській області.

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Подробиці діяльності

Двоє жителів Одещини 28 та 29 років приїхали в обласний центр, аби продати автомат Калашникова та майже 200 набоїв. "Клієнта" вони розшукали у мережі, а передати товар вирішили просто неба на вулицях Одеси. Їх спіймали "на гарячому" в Хаджибейському районі Одеси під час передачі товару, за який "клієнт" віддав ділкам 48 тисяч гривень.

Автомат із набоями вилучили правоохоронці. Фото: Нацполіція

Яке покарання загрожує

Обом повідомлено про підозру у носінні, зберіганні, придбанні та збуті вогнепальної зброї. Суд обрав запобіжний захід у вигляді домашнього арешту для одного з підозрюваних та тримання під вартою для іншого. За скоєне їм загрожує від трьох до семи років позбавлення волі.

Оборудки зі зброєю на Одещині

Ми писали, що на Одещині правоохоронці викрили місцевого жителя, який "колекціонував" боєприпаси з фронту. Чоловік сховав усе в літній кухні та гаражі, однак поліція вилучила боєприпаси.

Також раніше на Одещині поліцейські затримали чоловіка, який був у стані сп'яніння та погрожував перехожим зброєю. Окрім цього, він пропонував місцевим придбати наркотики.