На Одещині затримали місцевого, який зберігав арсенал зброї

На Одещині затримали чоловіка, який зберігав зброю. Ілюстративне фото: Нацполіція

На Одещині правоохоронці викрили місцевого жителя, який "колекціонував" боєприпаси з фронту. Усю зброю він привіз з Донеччини та зберігав її у прибудові помешкання.

Про це повідомили у пресслужбі ГУНП в Одеській області.

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Подробиці діяльності

44-річний мешканець Шабівської ОТГ, що на Одещині, незаконно зберігав вогнепальну зброю та бойові припаси, які він привіз із Донеччини. Чоловік сховав усе в літній кухні та гаражі, правоохоронці провели там низку обшуків.

Всього було виявлено:

шість корпусів ручних осколкових гранат різної модифікації з запалами та без;

окремо шість запалів;

автомат Калашникова;

пластичну вибухову речовину вагою більше трьох кілограмів;

235 набоїв калібру 5,45 міліметрів.

Що вилучили у жителя Одещини. Фото: Нацполіція

Що загрожує

Чоловіку повідомлено про підозру у придбанні, носінні, зберіганні вогнепальної зброї, бойових припасів та вибухових речовин без передбаченого законом дозволу. Цей злочин кваліфікується за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України і карається позбавленням волі на строк до семи років. Наразі він перебуває під цілодобовим домашнім арештом.

Оборудки зі зброєю

Ми писали, що у Миколаївській області викрили одразу чотирьох місцевих жителів, які зберігали зброю. Троє з них діяли спільно та планували продавати боєприпаси на території регіону, а один чоловік зберігав гранати та набої у підвалі власного дому.

Також ми повідомляли, що на Одещині поліцейські затримали чоловіка, який був у стані сп'яніння та погрожував перехожим зброєю. Окрім цього, він пропонував місцевим придбати наркотики.