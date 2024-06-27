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Гранати, автомат і вибухівка — житель Одещини зберігав вдома арсенал зброї

27 червня 2024 15:20
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
На Одещині затримали місцевого, який зберігав арсенал зброї
На Одещині затримали чоловіка, який зберігав зброю. Ілюстративне фото: Нацполіція
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

На Одещині правоохоронці викрили місцевого жителя, який "колекціонував" боєприпаси з фронту. Усю зброю він привіз з Донеччини та зберігав її у прибудові помешкання.  

Про це повідомили у пресслужбі ГУНП в Одеській області

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Подробиці діяльності

44-річний мешканець Шабівської ОТГ, що на Одещині, незаконно зберігав вогнепальну зброю та бойові припаси, які він привіз із Донеччини. Чоловік сховав усе в літній кухні та гаражі, правоохоронці провели там низку обшуків. 

Всього було виявлено:

  • шість корпусів ручних осколкових гранат різної модифікації з запалами та без;
  • окремо шість запалів; 
  • автомат Калашникова; 
  • пластичну вибухову речовину вагою більше трьох кілограмів;
  • 235 набоїв калібру 5,45 міліметрів. 
Вилучили арсенал зброї
Що вилучили у жителя Одещини. Фото: Нацполіція

Що загрожує

Чоловіку повідомлено про підозру у придбанні, носінні, зберіганні вогнепальної зброї, бойових припасів та вибухових речовин без передбаченого законом дозволу. Цей злочин кваліфікується за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України і карається позбавленням волі на строк до семи років.  Наразі він перебуває під цілодобовим домашнім арештом.

Оборудки зі зброєю 

Ми писали, що у Миколаївській області викрили одразу чотирьох місцевих жителів, які зберігали зброю. Троє з них діяли спільно та планували продавати боєприпаси на території регіону, а один чоловік зберігав гранати та набої у підвалі власного дому. 

Також ми повідомляли, що на Одещині поліцейські затримали чоловіка, який був у стані сп'яніння та погрожував перехожим зброєю. Окрім цього, він пропонував місцевим придбати наркотики. 

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