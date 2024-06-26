Торгували зброєю на Миколаївщині - СБУ затримала зловмисників

На Миколаївщині затримали чорних зброярів. Фото: СБУ

У Миколаївській області викрили одразу чотирьох зловмисників, які зберігали зброю. Троє з них діяли спільно та планували продавати боєприпаси на території регіону, а один чоловік зберігав гранати та набої у підвалі власного дому.

Про це повідомили у пресслужбі СБУ.

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Діяли спільно

Троє жителів Миколаївщини торгували трофейною зброєю та боєприпасами. Небезпечні предмети вони знаходили на колишніх бойових позиціях окупантів.

Арсенал зброї зловмисників. Фото: СБУ

Для того, аби зберігати увесь арсенал, спільники облаштували схрон у лісосмузі поблизу Миколаєва. Під час його огляду виявлено та вилучено бойові гранати та партію набоїв.

Зберігав зброю у підвалі

Також правоохоронці викрили 56-річного жителя Миколаївського району, який знайшов зброю на території покинутих дачних будинків та вирішив забрати собі. У підвалі його помешкання виявили та вилучили чотири гранати та майже 2 700 набоїв різного калібру.

Набої, що вилучили правоохоронці. Фото: Миколаївська обласна прокуратура

Наразі за всіма викритими фактами тривають розслідування для притягнення винних до відповідальності. За зберігання боєприпасів фігурантам може загрожувати до семи років позбавлення волі.

Інші оборудки зі зброєю

Ми писали, що на Одещині поліцейські затримали чоловіка, який був у стані сп'яніння та погрожував перехожим зброєю. Окрім цього, він пропонував місцевим придбати наркотики.

Також ми повідомляли, що житель Ізмаїла займався незаконними оборудками з бойовими припасами. Молодика затримали одразу після того, як він продав дві гранати за п'ять тисяч гривень.