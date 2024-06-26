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Черные оружейники — в Николаевской области разоблачили торговцев боеприпасами

26 июня 2024 18:20
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
Торговали оружием в Николаевской области - СБУ задержала злоумышленников
В Николаевской области задержали черных оружейников. Фото: СБУ
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

В Николаевской области разоблачили сразу четырех злоумышленников, хранивших оружие. Три из них действовали совместно и планировали продавать боеприпасы на территории региона, а один мужчина хранил гранаты и патроны в подвале собственного дома.

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

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Действовали совместно

Трое жителей Николаева торговали трофейным оружием и боеприпасами. Опасные предметы они находили на бывших боевых позициях оккупантов.

Торговали оружием в Николаевской области
Арсенал оружия злоумышленников. Фото: СБУ

Для того, чтобы хранить весь арсенал, сообщники обустроили схрон в лесополосе вблизи Николаева. Во время его осмотра обнаружены и изъяты боевые гранаты и партия патронов.

Хранил оружие в подвале

Также стражи порядка разоблачили 56-летнего жителя Николаевского района, который нашел оружие на территории заброшенных дачных домов и решил забрать себе. В подвале его жилье обнаружили и изъяли четыре гранаты и почти 2 700 патронов разного калибра.

Житель Николаевщины хранил оружие в подвале
Патроны, которые изъяли правоохранители. Фото: Николаевская областная прокуратура

По всем разоблаченным фактам продолжаются расследования для привлечения виновных к ответственности. За хранение боеприпасов фигурантам может грозить до семи лет лишения свободы.

Другие сделки с оружием

Мы писали, что в Одесской области полицейские задержали мужчину, который был в состоянии опьянения и угрожал прохожим оружием. Кроме того, он предлагал местным приобрести наркотики.

Также мы сообщали, что житель Измаила занимался незаконными сделками с боевыми припасами. Молодого человека задержали сразу после того, как он продал две гранаты за пять тысяч гривен.

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