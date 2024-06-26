Торговали оружием в Николаевской области - СБУ задержала злоумышленников

Черные оружейники — в Николаевской области разоблачили торговцев боеприпасами
В Николаевской области разоблачили сразу четырех злоумышленников, хранивших оружие. Три из них действовали совместно и планировали продавать боеприпасы на территории региона, а один мужчина хранил гранаты и патроны в подвале собственного дома.
Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.
Действовали совместно
Трое жителей Николаева торговали трофейным оружием и боеприпасами. Опасные предметы они находили на бывших боевых позициях оккупантов.
Для того, чтобы хранить весь арсенал, сообщники обустроили схрон в лесополосе вблизи Николаева. Во время его осмотра обнаружены и изъяты боевые гранаты и партия патронов.
Хранил оружие в подвале
Также стражи порядка разоблачили 56-летнего жителя Николаевского района, который нашел оружие на территории заброшенных дачных домов и решил забрать себе. В подвале его жилье обнаружили и изъяли четыре гранаты и почти 2 700 патронов разного калибра.
По всем разоблаченным фактам продолжаются расследования для привлечения виновных к ответственности. За хранение боеприпасов фигурантам может грозить до семи лет лишения свободы.
Другие сделки с оружием
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