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Гранаты, автомат и взрывчатка — житель Одесской области хранил дома арсенал оружия

27 июня 2024 15:20
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
В Одесской области задержали местного, который хранил арсенал оружия
В Одесской области задержали мужчину, который хранил оружие. Иллюстративное фото: Нацполиция
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

В Одесской области правоохранители разоблачили местного жителя, который "коллекционировал" боеприпасы с фронта. Все оружие он привез с Донбасса и хранил его в пристройке дома.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУНП в Одесской области.

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Подробности деятельности

44-летний житель Шабовской ОТГ на Одесчине незаконно хранил огнестрельное оружие и боевые припасы, которые он привез с Донецкой области. Мужчина спрятал все в летней кухне и гараже, правоохранители провели там ряд обысков.

Всего было обнаружено:

  • шесть корпусов ручных осколочных гранат разной модификации с запалами и без;
  • отдельно шесть запалов;
  • автомат Калашникова;
  • пластическое взрывчатое вещество весом более трех килограммов;
  • 235 патронов калибра 5,45 миллиметров.
Удалили арсенал оружия
Что изъяли у жителя Одесской области. Фото: Нацполиция

Что угрожает

Мужчине сообщили о подозрении в приобретении, ношении, хранении огнестрельного оружия, боевых припасов и взрывчатых веществ без предусмотренного законом разрешения. Это преступление квалифицируется по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины и наказывается лишением свободы сроком до семи лет. В настоящее время он находится под круглосуточным домашним арестом.

Сделки с оружием

Мы писали, что в Николаевской области разоблачили сразу четырех местных жителей, хранивших оружие. Трое из них действовали совместно и планировали продавать боеприпасы на территории региона, а один мужчина хранил гранаты и патроны в подвале собственного дома.

Также мы сообщали, что в Одесской области полицейские задержали мужчину, который был в состоянии опьянения и угрожал прохожим оружием. Кроме того, он предлагал местным приобрести наркотики.

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