Жители Одесской области продали автомат и патроны к нему: что грозит

В Одессе задержаны злоумышленники. Фото: Нацполиция

Два жителя Одесчины решили заработать "легкие деньги" и нашли покупателя на автомат Калашникова с патронами к нему. За оружие дельцы изъяли почти 50 тысяч гривен, однако при получении этих денег их задержали правоохранители. Теперь двум товарищам грозит заключение.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУНП в Одесской области.

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Подробности деятельности

Два жителя Одесской области 28 и 29 лет приехали в областной центр, чтобы продать автомат Калашникова и почти 200 патронов. "Клиента" они разыскали в сети, а передать товар решили под открытым небом на улицах Одессы. Их поймали "на горячем" в Хаджибейском районе Одессы во время передачи товара, за который "клиент" отдал дельцам 48 тысяч гривен.

Автомат с патронами изъяли правоохранители. Фото: Нацполиция

Какое наказание грозит

Оба сообщены о подозрении в ношении, хранении, приобретении и сбыте огнестрельного оружия. Суд избрал меру пресечения в виде домашнего ареста для одного из подозреваемых и содержания под стражей для другого. За совершенное им грозит от трех до семи лет лишения свободы.

Сделки с оружием в Одесской области

Мы писали, что в Одесской области правоохранители разоблачили местного жителя, который "коллекционировал" боеприпасы с фронта. Мужчина спрятал все в летней кухне и гараже, однако полиция изъяла боеприпасы.

Также ранее в Одесской области полицейские задержали мужчину, который был в состоянии опьянения и угрожал прохожим оружием. Кроме того, он предлагал местным приобрести наркотики.