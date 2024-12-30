В Одесі звільнили керівника транспортного управління мерії

Директор автопарку мерії Денис Коваль. Фото: скриншот

В Одесі звільнили директора установи комунальної власності "Автотранспортне господарство Одеського міськвиконкому" Дениса Коваля. На цій посаді він працював менш як рік.

Розпорядження про звільнення опубліковане на сайті мерії.

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Згідно з документом, Дениса Коваля звільнено за угодою сторін. Зазначимо, що призначили його на посаду навесні поточного року.

Що відомо про експосадовця

Денис Коваль народився в Одесі, навчався в автомобільно-дорожному технікумі, а потім у політехнічному університеті. Тривалий час працював у "Чорноморській транспортній компанії", зокрема з 2008 по 2015 рік був її генеральним директором. Ця компанія належала колишньому народному депутату Леоніду Клімову.

З 2016 по 2020 рік Денис Коваль був депутатом Одеської міськради від партії "Опозиційний блок".

Нагадаємо, раніше у відставку подав керівник Туристичного центру Одеси. Також у комунальної установи "Грантовий офіс "Одеса 5Т" з'явилася нова начальниця.