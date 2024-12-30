В Одессе уволили руководителя транспортного управления мэрии

Директор автопарка мэрии Денис Коваль. Фото: скриншот

В Одессе уволили директора учреждения коммунальной собственности "Автотранспортное хозяйство Одесского горисполкома" Дениса Коваля. В этой должности он работал меньше года.

Распоряжение об увольнении опубликовано на сайте мэрии.

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Согласно документу, Денис Коваль уволен по соглашению сторон.

Что известно об экс-чиновнике

Денис Коваль родился в Одессе, учился в автомобильно-дорожном техникуме, а затем в политехническом университете.

С 2016 по 2020 год Денис Коваль был депутатом Одесского горсовета от партии "Оппозиционный блок".

Напомним, ранее в отставку подал руководитель Туристического центра Одессы. Также у коммунального учреждения "Грантовый офис "Одесса 5Т" появилась новая начальница.