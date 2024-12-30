В Одессе уволили руководителя транспортного управления мэрии

Автопарк Одесской мэрии остался без руководителя — подробности
В Одессе уволили директора учреждения коммунальной собственности "Автотранспортное хозяйство Одесского горисполкома" Дениса Коваля. В этой должности он работал меньше года.
Распоряжение об увольнении опубликовано на сайте мэрии.
Согласно документу, Денис Коваль уволен по соглашению сторон.
Что известно об экс-чиновнике
Денис Коваль родился в Одессе, учился в автомобильно-дорожном техникуме, а затем в политехническом университете.
С 2016 по 2020 год Денис Коваль был депутатом Одесского горсовета от партии "Оппозиционный блок".
Напомним, ранее в отставку подал руководитель Туристического центра Одессы. Также у коммунального учреждения "Грантовый офис "Одесса 5Т" появилась новая начальница.
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