Балістична небезпека — у південних регіонах оголошено повітряну тривогу
В Одеській та низці південних областей оголошено повітряну тривогу. Моніторингові канали повідомляють про балістичну загрозу з Криму.
Про це повідомили у Повітряних силах ЗС України.
"Загроза застосування балістичного озброєння в областях, де оголошена тривога!", — йдеться у повідомленні.
Оновлено 11:44. Моніторингові канали повідомляли про фіксацію повітряної цілі у межах Херсонської області, ймовірно РЕБ. Наразі небезпеки немає, проте ворог може запустити реальні ракети.
Де оголошено повітряну тривогу
Окрім Одеської, на півдні існує загроза для Миколаївської та Херсонської областей.
Бомбосховища в Одесі
Побачити повний перелік сховищ можна за допомогою онлайн-мапи. На ній окремо зазначено близько 200 звичайних укриттів та 135 протирадіаційних бомбосховищ у різних районах міста. Також можна побачити, де є найближчий паркінг.
Нагадаємо, що під час тривоги всі паркінги міста мають бути відкритими для всіх охочих. Блокувати входи до бомбосховищ заборонено.
Якщо вхід до бомбосховища закритий чи ним неможливо з інших причин користуватися, то слід звернутися за розв'язанням цієї проблеми до єдиного центру звернення громадян за номером "15-35". Також можна зателефонувати до поліції або до рятувальних служб.
Нагадаємо, в Україні упродовж 2023 року приблизно 16 282 рази оголошували повітряну тривогу. Лише на Одещині сигнали про небезпеку лунали понад 400 разів, під час яких були масовані удари.
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