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Балістична небезпека — у південних регіонах оголошено повітряну тривогу

9 січня 2024 11:43
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
Балістична небезпека — у південних регіонах оголошено повітряну тривогу
Запуск балістичної ракети. Фото: ВВС
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

В Одеській та низці південних областей оголошено повітряну тривогу. Моніторингові канали повідомляють про балістичну загрозу з Криму. 

Про це повідомили у Повітряних силах ЗС України. 

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"Загроза застосування балістичного озброєння в областях, де оголошена тривога!", — йдеться у повідомленні. 

Повідомлення про небезпеку. Фото: скриншот

Оновлено 11:44. Моніторингові канали повідомляли про фіксацію повітряної цілі у межах Херсонської області, ймовірно РЕБ. Наразі небезпеки немає, проте ворог може запустити реальні ракети. 

Де оголошено повітряну тривогу

Окрім Одеської, на півдні існує загроза для Миколаївської та Херсонської областей. 

Карта повітряних тривог. Фото: скриншот

Бомбосховища в Одесі

Побачити повний перелік сховищ можна за допомогою онлайн-мапи. На ній окремо зазначено близько 200 звичайних укриттів та 135 протирадіаційних бомбосховищ у різних районах міста. Також можна побачити, де є найближчий паркінг.

Нагадаємо, що під час тривоги всі паркінги міста мають бути відкритими для всіх охочих. Блокувати входи до бомбосховищ заборонено.

Якщо вхід до бомбосховища закритий чи ним неможливо з інших причин користуватися, то слід звернутися за розв'язанням цієї проблеми до єдиного центру звернення громадян за номером "15-35". Також можна зателефонувати до поліції або до рятувальних служб.

Нагадаємо, в Україні упродовж 2023 року приблизно 16 282 рази оголошували повітряну тривогу. Лише на Одещині сигнали про небезпеку лунали понад 400 разів, під час яких були масовані удари.

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