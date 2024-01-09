Баллистическая опасность — в южных регионах объявлена воздушная тревога

Запуск баллистической ракеты. Фото: BBC

В Одесской и ряде южных областей объявлена воздушная тревога. Мониторинговые каналы сообщают о баллистической угрозе из Крыма.

Об этом сообщили в воздушных силах ВС Украины.

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"Угроза применения баллистического вооружения в областях, где объявлена тревога!" , — говорится в сообщении.

Уведомление об опасности. Фото: скриншот

Обновлено 11:44. Мониторинговые каналы сообщали о фиксации воздушной цели в пределах Херсонской области, предположительно РЕБ. Пока опасности нет, однако враг может запустить реальные ракеты.

Где объявлена воздушная тревога

Кроме Одесской, на юге существует угроза Николаевской, и Херсонской областей.

Карта воздушных тревог. Фото: скриншот

Бомбоубежища в Одессе

Увидеть полный список хранилищ можно с помощью онлайн-карты. На ней отдельно отмечено около 200 обычных укрытий и 135 противорадиационных бомбоубежищ в разных районах города. Также можно увидеть, где находится ближайший паркинг.

Напомним, что во время тревоги все паркинги города должны быть открыты всем желающим. Блокировать входы в бомбоубежища запрещено.

Если вход в бомбоубежище закрыт или им невозможно по другим причинам пользоваться, то следует обратиться за решением этой проблемы в единый центр обращения граждан по номеру "15-35". Также можно позвонить в полицию или спасательные службы.

Напомним, в Украине в течение 2023 года примерно 16282 раза объявляли воздушную тревогу. Только в Одесской области сигналы об опасности звучали более 400 раз, во время которых были массированы удары.