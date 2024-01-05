В Одесі оголошено повітряну тривогу через ракетну небезпеку

Запуск балістичної ракети. Фото: Defense Express

В Одесі та області оголошено повітряну тривогу. Моніторингові канали повідомляють про пуск ракет у бік південних регіонів України.

Про це повідомили у Повітряних силах ЗС України.

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Повідомлення про небезпеку. Фото: скриншот

"Увага! Загроза застосування балістичного озброєння в областях, де оголошена повітряна тривога! Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги!", — йдеться у повідомленні.

Моніторингові канали повідомляють про активність авіації над акваторією Чорного моря. Існує загроза пусків балістичних ракет. Крім того, на чергуванні перебувають ракетоносії з "Калібрами".

Де оголошено повітряну тривогу

Окрім Одеської, на півдні існує загроза для Миколаївської, Херсонської, Дніпропетровської, Кіровоградської та Запорізької областей. Також є загроза обстрілів у Донецькій області.

Карта повітряних тривог. Фото: скриншот

Бомбосховища в Одесі

Побачити повний перелік сховищ можна за допомогою онлайн-мапи. На ній окремо зазначено близько 200 звичайних укриттів та 135 протирадіаційних бомбосховищ у різних районах міста. Також можна побачити, де є найближчий паркінг.

Нагадаємо, що під час тривоги всі паркінги міста мають бути відкритими для всіх охочих. Блокувати входи до бомбосховищ заборонено.

Якщо вхід до бомбосховища закритий чи ним неможливо з інших причин користуватися, то слід звернутися за розв'язанням цієї проблеми до єдиного центру звернення громадян за номером "15-35". Також можна зателефонувати до поліції або до рятувальних служб.

Нагадаємо, в Україні упродовж 2023 року приблизно 16 282 рази оголошували повітряну тривогу. Лише на Одещині сигнали про небезпеку лунали понад 400 разів, під час яких були масовані удари.