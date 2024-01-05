В Одессе объявлена воздушная тревога из-за ракетной опасности

Запуск баллистической ракеты. Фото: Defense Express

В Одессе и области объявлена воздушная тревога. Мониторинговые каналы сообщают о пуске ракет в сторону южных регионов Украины.

Об этом сообщили в воздушных силах ВС Украины.

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Уведомление об опасности. Фото: скриншот

"Внимание! Угроза применения баллистического вооружения в областях, где объявлена воздушная тревога! Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги!" — говорится в сообщении.

Мониторинговые каналы сообщают об активности авиации над акваторией Черного моря. Есть угроза пусков баллистических ракет. Кроме того, на дежурстве находятся ракетоносители с "Калибрами".

Где объявлена воздушная тревога

Кроме Одесской, на юге существует угроза Николаевской, Херсонской, Днепропетровской, Кировоградской и Запорожской областям. Также есть угроза обстрелов в Донецкой области.

Карта воздушных тревог. Фото: скриншот

Бомбоубежища в Одессе

Увидеть полный список убежищ можно с помощью онлайн-карты. На ней отдельно отмечено около 200 обычных укрытий и 135 противорадиационных бомбоубежищ в разных районах города. Также можно увидеть, где находится ближайший паркинг.

Напомним, что во время тревоги все паркинги города должны быть открыты для всех желающих. Блокировать входы в бомбоубежища запрещено.

Если вход в бомбоубежище закрыт или им невозможно по другим причинам пользоваться, то следует обратиться за решением этой проблемы в единый центр обращения граждан по номеру "15-35". Также можно позвонить в полицию или спасательные службы.

Напомним, в Украине в течение 2023 года примерно 16282 раза объявляли воздушную тревогу. Только в Одесской области сигналы об опасности звучали более 400 раз, во время которых были массированные удары.