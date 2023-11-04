Чи готова Одеська область до опалювального сезону та коли батареї стануть теплими — голова ОВА Олег Кіпер

Житловий будинок в Одесі. Фото: Новини.LIVE

Віктор Бабаєнко Головний редактор Одеської редакції

Погода дозволяє не розпочинати опалювальний сезон, але всі об'єкти вже готові на 100%. Школи, лікарні та підприємства критичної інфраструктури оснащені альтернативними джерелами енергії.

Про це журналістам Новини.LIVE в ексклюзивному інтерв'ю заявив голова Одеської ОВА Олег Кіпер.

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Старт опалювального сезону

Як тільки середньодобова температура повітря опуститься нижче 8 градусів, буде дано старт опалювальному сезону. Поки що погода дозволяє провести додаткові роботи щодо перевірки всього обладнання.

"Всі об'єкти підготовлені, ми зараз не бачимо сенсу запускати котли, тому що, ви саме бачите, що на вулиці сьогодні достатньо тепло. Тільки після того, як буде певні декілька днів така знижена температура нижче восьми градусів. Звичайно, що вже будемо включати опалення", — зазначив Олег Кіпер.

Голова Одеської ОВА Олег Кіпер. Фото: Новини.LIVE

Критична інфраструктура

Об'єкти критичної інфраструктури, лікарні та школи як міста, так і області оснащені генераторами. Таким чином, у разі блекауту робота життєва важливих структур паралізована не буде.

"Ми сьогодні вже декілька раз перевірили наявність та можливість використання їх. Тобто це паливо, це технічні справності цих генераторів іншого альтернативного живлення. Тому працюємо не зупиняємося", — заявив голова ОВА.

Зазначимо що, прогнози на зиму невтішні, фахівці закликають готуватися до гіршого. Тим часом у ДТЕК запевняють: Одеська область готова до опалювального сезону. Усі необхідні роботи з відновлення енергосистеми вже проведено.

Нагадаємо, медичні заклади Одеси отримали нові потужні генератори від Японії. Вони мають допомогти роботі лікарень під час можливих блекаутів в опалювальний сезон.