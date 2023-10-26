Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow Лікарні Одеси отримали потужні генератори від міжнародних партнерів arrow

Лікарні Одеси отримали потужні генератори від міжнародних партнерів

26 жовтня 2023 13:45
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
Лікарні Одеси отримали потужні генератори від міжнародних партнерів
Медичний персонал поряд з генератором. Фото: Одеська міська рада
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

Медичні заклади Одеси отримали нові потужні генератори від Японії. Йдеться, що вони мають допомогти роботі лікарень під час можливих блекаутів в опалювальний сезон.

Про це повідомили у пресслужбі Одеської міської ради. 

Читайте також:

За інформацією мерії, це стало можливим завдяки сприянню та взаємодії урядів Японії та Славаччини, фонду ADRA.

"Генератори дуже потрібні, особливо тим лікарням, які працюють 24/7. Ми вдячні всім, хто підтримує Одесу в ці нелегкі часи!" — зазначила віцемер Світлана Бедрега.

Допомога від партнерів

Одеські фахівці ДСНС отримали нову техніку для гасіння пожеж. Вантажний автомобіль Chevrolet Chevy Van передали рятувальникам колеги зі Швейцарії. 

Медичні установи в Одеській області отримали обладнання, яке прискорить загоєння глибоких ран. Апарати VAC-терапії допоможуть як цивільним, так і військовим із сильними пораненнями. 

Нагадаємо, напередодні опалювального сезону в Одесі перевірили стан пунктів незламності. Наразі містян, у разі необхідності, готові прийняти 362 пункти, з яких 168 — комунальної власності. 

Також ми писали, що Одеська область готова до опалювального сезону на 100%, але тепло в будинки планують дати до 1 листопада. Цієї зими майже 20% громад на Одещині перейшли на альтернативне паливо.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

11:30 В Україні готують неприємний сюрприз для водіїв авто з ГБО: що планується

23:30 Оновлені тарифи на газ вразять: скільки українці заплатять у жовтні

Новина з відео

23:13 Як шукатимуть ухилянтів через Е-реєстр військовозобов'язаних: українцям пояснили

15:10 Потужні вибухи у Севастополі — стали відомі деталі атаки

09:24 Ф'юрі зробив Усику та його дітям цікаву пропозицію

Відкриття кордонів для чоловіків під час війни: інтерв'ю з автором скандального законопроєкту - 80x80

Відкриття кордонів для чоловіків під час війни: інтерв'ю з автором скандального законопроєкту

Новина з відео

13:09Білецький відповів, чи реально звільнити Маріуполь від окупантів

13:46 У Запоріжжі слідчий та прокурор намагалися "повісити" кримінальну справу на невинну людину

06:40Ціни на брухт у жовтні: скільки коштує 1 кг чорних металів в Україні

20:12 Куди можуть дістати ракети ATACMS: карта

02:20 В Україні змінили Правила дорожнього руху — що потрібно знати водіям

Актуальне по темі