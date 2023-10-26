Лікарні Одеси отримали потужні генератори від міжнародних партнерів

Медичний персонал поряд з генератором. Фото: Одеська міська рада

Медичні заклади Одеси отримали нові потужні генератори від Японії. Йдеться, що вони мають допомогти роботі лікарень під час можливих блекаутів в опалювальний сезон.

Про це повідомили у пресслужбі Одеської міської ради.

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За інформацією мерії, це стало можливим завдяки сприянню та взаємодії урядів Японії та Славаччини, фонду ADRA.

"Генератори дуже потрібні, особливо тим лікарням, які працюють 24/7. Ми вдячні всім, хто підтримує Одесу в ці нелегкі часи!" — зазначила віцемер Світлана Бедрега.

Допомога від партнерів

Одеські фахівці ДСНС отримали нову техніку для гасіння пожеж. Вантажний автомобіль Chevrolet Chevy Van передали рятувальникам колеги зі Швейцарії.

Медичні установи в Одеській області отримали обладнання, яке прискорить загоєння глибоких ран. Апарати VAC-терапії допоможуть як цивільним, так і військовим із сильними пораненнями.

Нагадаємо, напередодні опалювального сезону в Одесі перевірили стан пунктів незламності. Наразі містян, у разі необхідності, готові прийняти 362 пункти, з яких 168 — комунальної власності.

Також ми писали, що Одеська область готова до опалювального сезону на 100%, але тепло в будинки планують дати до 1 листопада. Цієї зими майже 20% громад на Одещині перейшли на альтернативне паливо.