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Больницы Одессы получили мощные генераторы от международных партнеров

26 октября 2023 13:45
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
Больницы Одессы получили мощные генераторы от международных партнеров
Медицинский персонал рядом с генератором. Фото: Одесский городской совет
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

Медицинские заведения Одессы получили новые мощные генераторы Японии. Речь идет о том, что они должны помочь работе больниц во время возможных блэкаутов в отопительный сезон.

Об этом сообщили в пресс-службе Одесского городского совета.

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По информации мэрии, это стало возможным благодаря содействию и взаимодействию правительств Японии и Словакии, фонда ADRA.

"Генераторы очень нужны, особенно больницам, которые работают 24/7. Мы благодарны всем, кто поддерживает Одессу в эти нелегкие времена!" — отметила вице-мэр Светлана Бедрега.

Помощь от партнеров

Одесские специалисты ГСЧС получили новую технику для тушения пожаров. Грузовой автомобиль Chevrolet Chevy Van передали спасателям коллеги из Швейцарии.

Медицинские учреждения в Одесской области получили оборудование, которое ускорит заживление глубоких ран. Аппараты VAC-терапии помогут как гражданским, так и военным с сильными ранениями.

Напомним, в преддверии отопительного сезона в Одессе проверили состояние пунктов несокрушимости. В настоящее время горожан, в случае необходимости, готовы принять 362 пункта, из которых 168 — коммунальной собственности.

Также мы писали, что Одесская область готова к отопительному сезону на 100%, но тепло в дома планируется дать до 1 ноября. Этой зимой почти 20% общин в Одесской области перешли на альтернативное топливо.

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