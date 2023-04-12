"Бавовна" в Чорному морі: Гуменюк розповіла, що необхідно для підтоплення чергового корабля РФ

Наталя Гуменюк про підтоплення російського корабля. Фото: Новини.LIVE

Для повторення історичної події, затоплення чергового флагмана РФ, ЗСУ проводить необхідну підготовку. Це має бути комплексна робота й збіг всіх обставин.

Про це повідомила керівниця пресцентру Сил охорони та оборони Оперативного командування "Південь" Наталя Гуменюк в ефірі телемарафону.

Читайте також:

"Це операція досить непроста. Це залучення багатьох сил та засобів, їх злагодженість. До того ж це має бути збіг обставин, що пов’язано і з погодою, і з різними розрахунковими особливостями. Тому тут дуже потужна підготовка цьому передувала, в тому числі й ті операції, які фактично завершились рік тому. І в кожному випадку, коли були влучання у представників чорноморського флоту – це була потужна підготовка і досить великий ризик", — зазначила Наталя Гуменюк.

Як додала речниця ОК "Південь", для "бавовни" необхідні ресурси, такі як наявність далекобійної зброї і її спорядженість та психологічна готовність протидіяти такій потужній силі. Не можна недооцінювати ворона й поки що в морі його забагато.

Порівнюючи з роком назад, кораблі рф бояться наближатись до контрольованих Україною берегів. Втім ЗСУ готують для окупантів новий "сюрприз". Що про це сказав Міністр оборони України Олексій Резніков — читайте в ексклюзивному матеріалі Новини.LIVE.

Також ми писали, з перших днів війни Данія допомагає Україні в боротьбі проти росії. Для цього було створено спеціальний фонд, гроші із якого йдуть на закупівлю озброєння для української армії.