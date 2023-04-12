"Бавовна" в Черном море: Гуменюк рассказала, что необходимо для подтопления очередного корабля РФ

Наталья Гуменюк о подтоплении русского корабля. Фото: Новини.LIVE

Для повторения исторического события, затопления очередного флагмана РФ, ВСУ проводит необходимую подготовку. Это должна быть комплексная работа и стечение всех обстоятельств.

Об этом сообщила руководитель пресс-центра Сил охраны и обороны Оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк в эфире телемарафона.

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"Это операция достаточно непростая. Это привлечение многих сил и средств, их слаженность. К тому же это должно быть стечение обстоятельств, что связано и с погодой, и с различными расчетными особенностями. Поэтому здесь очень мощная подготовка этому предшествовала, в том числе и те операции, которые фактически завершились год назад. И в любом случае, когда были попадания у представителей черноморского флота — это была мощная подготовка и достаточно большой риск", — отметила Наталья Гуменюк.

Как добавила пресс-секретарь ОК "Юг", для "бавовни" необходимы ресурсы, такие как наличие дальнобойного оружия и его снаряжение и психологическая готовность противодействовать такой мощной силе. Нельзя недооценивать ворона и пока в море его слишком много.

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