На Одещині зібрали перший врожай бавовни

Кущ бавовни на Одещині. Фото: Микола Златов

Цьогоріч у селі Новоселівка Роздільнянського району засіяли десять соток бавовни. Експеримент виявився вдалим, і зараз аграрії вже збирають врожай.

Про це повідомив заступник голови Комітету Верховної Ради з питань аграрної та земельної політики Степан Чернявський.

Читайте також:

Розпочали збір

"Збір врожаю бавовни в Роздільнянському районі пройшов успішно та показав гарні результати. Тепер чекаємо збору врожаю на Бессарабії, після чого підбиватимемо економічні підсумки", — говорить Степан Чернявський.

Бавовна на Одещині. Фото: Микола Златов

Зазначимо, що наступного року бавовною планують засіяти 30 тис. га. Уряд готує низку спеціальних кредитних програм для фермерів, які візьмуться за вирощування цієї культури.

Кущі бавовни на Одещині. Фото: Микола Златов

Нагадаємо, вже через кілька місяців стане відомо, чи можна налагодити масове вирощування бавовни в Україні. Після цього держава шукатиме інвесторів, які зможуть профінансувати виробництво.

Також журналісти Новини.LIVE побували на бавовняному полі, бачили на власні очі, як сходить рослина і дізнавалися особливості її вирощування.