В Одесской области собрали первый урожай хлопка

Куст хлопка в Одесской области. Фото: Николай Златов

В этом году в селе Новоселовка Раздельнянского района засеяли десять соток хлопка. Эксперимент оказался удачным, и сейчас аграрии уже собирают урожай.

Об этом сообщил заместитель председателя Комитета Верховной Рады по вопросам аграрной и земельной политики Степан Чернявский.

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Начали сбор

"Сбор урожая хлопка в Раздельнянском районе прошел успешно и показал хорошие результаты. Теперь ждем сбора урожая на Бессарабии, после чего будем подводить экономические итоги", — говорит Степан Чернявский.

Хлопок в Одесской области. Фото: Николай Златов

Отметим, что на следующий год хлопком планируют засеять 30 тыс. га. Правительство готовит ряд специальных кредитных программ для фермеров, которые приступят к выращиванию этой культуры.

Кусты хлопка в Одесской области. Фото: Николай Златов

Напомним, уже через несколько месяцев станет известно, можно ли наладить массовое выращивание хлопка в Украине. После этого государство будет искать инвесторов, которые смогут профинансировать производство.

Также журналисты Новини.LIVE побывали на хлопковом поле, видели своими глазами, как восходит растение и узнавали особенности его выращивания.