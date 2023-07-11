Береги Тузлівських лиманів на Одещині почервоніли: в чому причина

Берег лиману на Одещині. Фото: Іван Русєв

На береги Тузлівського лиману потужний шторм виніс велику кількість мотиля хірономід, чия личинка має незвичайне червоне забарвлення. Ці комахи відомі своєю розмаїтістю та масовими зграями, відіграють важливу роль в екосистемі Тузлівських лиманів. Вони є головним джерелом їжі для багатьох видів риб та водно-болотних птахів.

Про це повідомляє еколог Іван Русєв.

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На берегах Тузлівського лиману збираються великі кількості птахів, які полюють на мотиля. Серед них качки різних видів, мартини та кулики брижачі, а також понад 500 рожевих фламінго. Загальна кількість птахів на берегах лиману налічує десятки тисяч особин.

"Для людей і тварин ці комарі абсолютно нешкідливі, вони не мають здатності кусати. Навпаки, вони мають, безумовно, позитивне значення, оскільки їхні личинки служать улюбленою "продовольчою базою" для риб та птахів. Для виявлення мотиля можна захопити з дна водоймища, де він водиться, трохи мулу і знайти їх у воді. Тоді ми побачимо перед собою яскравих рубіново-червоних черв'ячків — мотиля", — написав Іван Русєв.

Мотилі заполонили береги лиманів. Фото: Іван Русєв

Ця рясна кількість мотиля має велике значення для екосистеми Тузлівського лиману. Вони забезпечують джерело біологічної маси, яка підтримує популяції риб та птахів. Нез'їдений мотиль стає основою для формування мух-береговушок та розкладається, сприяючи утворенню лікувального мулу.

Цікаво, що хірономіди можуть виживати навіть під час морозів, а їхній розвиток триває навіть під льодом. Вони завершують свій розвиток упродовж зими і ранньої весни, перетворюючись на лялечки та дорослих комарів.

Нагадаємо, Тузлівські лимани на Одещині приваблюють величезну кількість тварин. Не стали виключенням й рожеві фламінго та пелікани.