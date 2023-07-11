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Берега Тузловских лиманов в Одесской области покраснели: в чем причина

11 июля 2023 15:50
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Берега Тузловских лиманов в Одесской области покраснели: в чем причина
Берег лимана в Одесской области. Фото: Иван Русев
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

На берега Тузловского лимана мощный шторм вынес большое количество мотыля хирономид, чья личинка имеет необычную красную окраску. Эти насекомые известны своим разнообразием и массовыми стаями, играют важную роль в экосистеме Тузловских лиманов. Они являются основным источником пищи для многих видов рыб и водно-болотных птиц.

Об этом сообщает эколог Иван Русев.

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На берегах Тузловского лимана собираются большие количества птиц, охотящихся на мотыля. Среди них утки разных видов, мартины и кулики, а также более 500 розовых фламинго. Общее количество птиц на берегах лимана насчитывает десятки тысяч особей.

"Для людей и животных эти комары абсолютно безвредны, они не обладают способностью кусать. Напротив, они имеют, безусловно, положительное значение, поскольку их личинки служат любимой "продовольственной базой" для рыб и птиц. Для обнаружения мотыля можно захватить со дна водоема, где он водится, немного ила и найти их в воде. Тогда мы увидим перед собой яркие рубиново-красные черви — мотыля", — написал Иван Русев.

Берег лимана в Одесской области. Фото: Иван Русев
Мотыли заполонили берега лиманов. Фото: Иван Русев

Это обильное количество мотыля имеет огромное значение для экосистемы Тузловского лимана. Они обеспечивают источник биологической массы, поддерживающей популяции рыб и птиц. Несъеденный мотыль становится основой для формирования мух-береговушек и разлагается, способствуя образованию ила.

Интересно, что хирономиды могут выживать даже во время морозов, а их развитие продолжается даже во льду. Они завершают свое развитие на протяжении зимы и ранней весны, превращаясь в куколки и взрослых комаров.

Напомним, Тузловские лиманы в Одесской области привлекают огромное количество животных. Не стали исключением и розовые фламинго и пеликаны.

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