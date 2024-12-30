На Одещині покупець вирубив охоронця магазину через зауваження

Поліція розслідує бійку у крамниці. Фото: поліція Одеської області

В Ізмаїлі чоловік ломився без черги до каси супермаркету. Охоронець намагався йому завадити. Тепер один з учасників події у лікарні, інший — під цілодобовим домашнім арештом.

Про це повідомили у Головному управлінні Нацполіції в Одеській області у понеділок, 30 грудня.

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Бійка у крамниці

За даними правоохоронців, охоронець зробив зауваження неввічливому покупцю. Той у відповідь вдарив його кулаком в обличчя. Потерпілий впав і знепритомнів. Йому викликали "швидку". Чоловіка доправили до лікарні. Медики діагностували йому закриту черепно-мозкову травму, забій головного мозку та переломи кількох кісток черепа.

Що загрожує нападнику

Поліцію на місце події викликала касирка. Нападник намагався втекти, але за годину його розшукали в іншому кінці міста. Як з'ясувалося, раніше він вже сплачував штраф за спричинення легких тілесних ушкоджень. Тепер бешкетнику загрожує до восьми років ув'язнення.

Нагадаємо, на Одещині підліток побив колишнього чоловіка своєї матері й відібрав у нього машину. Також ми повідомляли про те, як чоловік побив жінку кочергою, бо приревнував до сусіда.