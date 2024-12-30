В Одесской области покупатель вырубил охранника магазина из-за замечаний

Полиция расследует драку в магазине. Фото: полиция Одесской области

В Измаиле мужчина ломился без очереди в кассу супермаркета. Охранник пытался ему помешать. Теперь один из участников происшествия в больнице, другой — под круглосуточным домашним арестом.

Об этом сообщили в Главном управлении Нацполиции в Одесской области в понедельник, 30 декабря.

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Драка в магазине

По данным правоохранителей, охранник сделал замечание невежливому покупателю. Тот в ответ ударил его кулаком в лицо. Пострадавший упал и потерял сознание. Ему вызвали "скорую". Мужчину доставили в больницу. Медики диагностировали ему закрытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга и переломы нескольких костей черепа.

Что угрожает нападавшему

Полицию на место происшествия вызвала кассир. Нападавший пытался скрыться, но через час его разыскали в другом конце города. Как выяснилось, ранее он уже платил штраф за нанесение легких телесных повреждений. Теперь дебоширу грозит до восьми лет заключения.

Напомним, в Одесской области подросток избил бывшего мужа своей матери и отобрал у него машину. Также мы сообщали о том, как мужчина избил женщину кочергой, потому что приревновал к соседу.