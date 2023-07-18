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Без даху над головою: наслідки нічного удару в Одесі (фоторепортаж)

18 липня 2023 19:00
fcc7ef33-f2a5-4b2e-4f53-5dc6f8260f00 - Віктор Бабаєнко
Віктор Бабаєнко
Головний редактор Одеської редакції
Без даху над головою: наслідки нічного удару в Одесі
Майстер оглядає дах будинку, куди потрапила ракета. Фото: Новини.LIVE
fcc7ef33-f2a5-4b2e-4f53-5dc6f8260f00 - Віктор Бабаєнко
Віктор Бабаєнко
Головний редактор Одеської редакції

Спали, як раптом на будинок впала ракета — так люди згадують минулу ніч. Чергова атака Росії на Одесу залишила сім'ю пенсіонерів без даху над головою. Літній чоловік отримав поранення біля власного будинку та був госпіталізований.

Журналісти Новини.LIVE побували на місці падіння ракети та побачили всі наслідки.

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Більше про обстріл Одеси

Сьогодні вночі окупанти використали комбіновану тактику обстрілу Одеси. Для атаки загарбники використовували БпЛА та крилаті ракети типу "Калібр". Українська ППО на півдні знищила всі цілі. Новини.LIVE, посилаючись на дані Forbes, порахували, скільки грошей коштувала РФ нічна атака по Одесі. 

Зазначимо, в ніч на 18 липня під час обстрілу Одещини окупанти вчергове порушили закони та звичаї ведення війни. Одеська обласна прокуратура розпочала досудове розслідування.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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