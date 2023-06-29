Наслідки ракетного удару в селі Чабанське на Одещині

Зруйновані будинки у селі Чабанське. Фото: Новини. LIVE

68 пошкоджених житлових будинків, 4 із яких не підлягають відновленню взагалі. Такі наслідки ракетного удару 10 червня 2023 року по селу Чабанське, що поруч із курортним селищем Сергіївка в Одеській області. Ворог підступно обстріляв мирне населення вночі, коли люди відпочивали. Лише дивом тоді ніхто не загинув, втім чимало громадян отримали осколкові поранення. Розтрощене скло десятками частинок впилося в людські тіла і назавжди залишило шрами.

Журналісти Новини.LIVE побували у селі Чабанське та бачили, як місцеві мешканці оговтуються після ракетного удару та хто їм у цьому допомагає.

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Зрівняли хати із землею

Марія Василівна із жахом згадує ту ніч. Жінка відпочивала разом із сином у своєму приватному будинку, як близько першої години ночі в їх помешканні вибуховою хвилею розтрощило всі вікна, вивернуло двері та буквально на очах почали з’являтися тріщини у стінах.

Марія Василівна розповідає про ракетний удар. Фото: Новини.LIVE

"Мене відкинуло із дивану на підлогу, я почула, як кричав син та благав про допомогу. Осколки розтрощеного віконного скла врізалися йому в обличчя та тіло. Перше, що я побачила, коли дісталася до нього — закривавлену кімнату та нерухомого сина. Почала одразу гукати про допомогу, а навкруги мене у сусідів така ж сама ситуація. Поки ми вибиралися із пошкодженого будинку, вже приїхали медики швидкої допомоги та рятувальники. На щастя, ніхто не загинув", — згадує Марія Василівна.

Відновлений дах у будинку Марії Василівни. Фото: Новини.LIVE

Пошкоджений будинок зсередини.Фото: Новини.LIVE

Потрощений паркан та будівельне сміття. Фото: Новини.LIVE

Володимир разом із родиною на момент ракетного удару був у Дніпрі на похованні. Коли повернувся додому, жахнувся: його будинок ходив живцем, заходити до нього було небезпечно, бо у будь-який момент він міг повністю розвалитися. Будівельникам довелося його розібрати. Тепер на місці колишньої хати у Володимира на подвір’ї суцільна рівнина.

Володимир про наслідки ракетного удару. Фото: Новини.LIVE

"Будинку в мене вже нема, вціліла лише літня кухня. Зараз вже почав її ремонтувати після обстрілу, як завершу — переберемося з родиною сюди. А поки живемо на одній із баз відпочинку Сергіївської селищної ради. Головне, що всі живі", — розповідає чоловік.

Вціліла літня кухня. Фото: Новини.LIVE

Місце, де був житловий будинок. Фото: Новини.LIVE

Під час розбору свого будинку Володимир назбирав уламки ворожої ракети. Все залізяччя нині тримає вдома. Каже, прийде час, виготовить значки для онуків — як пам’ять про те, що зробили окупанти із його будинком та мешканцями села.

Уламки ворожої ракети. Фото: Новини.LIVE

Дефіцит робочих рук

Щодня у селі працює 6 бригад будівельників на пошкоджених об’єктах. Хлопці ремонтують житло людей, аби до осені всі вони змогли повернутися до своїх осель. Єдине, про що бідкаються — не вистачає робочих рук.

Вадим Мельник. Фото: Новини.LIVE

"Велика проблема нині — це недостатня кількість будівельників. Щоб оперативно ліквідувати наслідки ракетного удару, треба хоча б 15 бригад. Попри це, протягом перших днів після обстрілу ми виконали всі аварійні роботи, демонтували небезпечні елементи. Сьогодні відновлення триває: йде будівництво нових покрівель, де в цьому є потреба, відновлюємо зруйновані стіни, перегородки. Попереду ще чимало роботи із встановлення вікон, дверей", — розповідає в.о. начальника відділу комунальної власності, земельних відносин та ЖКГ Сергіївської селищної ради Вадим Мельник.

Бригада ремонтників. Фото: Новини.LIVE

Заміна пошкодженого даху. Фото: Новини.LIVE

Люди об’єдналися навколо спільної біди

До відновлення пошкоджених будинків долучилися не лише органи місцевої влади, але й мешканці навколишніх сіл, сусідні територіальні громади, волонтери, підприємці, депутати. Кожен допомагає всім, чим може: хтось працює на польовій кухні, аби нагодувати робітників, хтось доставляє будівельні матеріали, хтось вже ремонтує потрощені хати.

Тетяна Сибірцева. Фото: Новини.LIVE

"Із перших хвилин після обстрілу почав функціонувати Гуманітарний штаб, розгорнули великий намет, де людей прихистили. Тут їм надають психологічну допомогу. Крім того, почали готувати гарячі обіди. Допомога надходила звідусіль: продукти, предмети побуту та гігієни. Паралельно комісії у складі трьох груп повністю обійшли мешканців всього села, зафіксували, які пошкодження та у чому є найбільша потреба. Це, на жаль, вже третій ракетний удар по нашій громаді, тому ми знаємо, як правильно діяти у таких випадках, щоб вчасно надати допомогу людям та не залишити без уваги нікого", — розказала заступник селищного голови з питань діяльності виконавчих органів Тетяна Сибірцева.

Тимчасова польова кухня. Фото: Новини.LIVE

10 мільйонів гривень на відновлення

З Одеського обласного бюджету на відновлення пошкоджених будинків передбачили 10 млн гривень. У селищній раді кажуть, що цього вистачить, аби ліквідувати наслідки ракетного удару. Втім, досі є питання, які потребують вирішення на державному рівні.

Олександр Дукач. Фото: Новини.LIVE

"Сьогодні постає питання, що робити тим людям, які взагалі залишилися без житла. Деяким із них ми відновили покрівлю, селищна рада взяла на себе встановлення вікон за кошти обласного бюджету, але у чималої кількості людей всередині повністю все потрощено", — розказав заступник голови Сергіївської селищної ради Олександр Дукач.

За словами заступника голови селищної ради, сьогодні законом про відновлення передбачаються певні кошти на відшкодування збитків. Зокрема, згідно з постановою 381, громадяни, чиє житло зазнало руйнувань внаслідок обстрілу, із державного бюджету можуть отримати до 200 тисяч гривень.

"Ця процедура досить складна, і люди ставлять справедливо питання: як отримати ці гроші, щоб можна було робити внутрішній ремонт. Але найскладніша ситуація наразі у тих людей, які взагалі залишилися без житла, бо законом передбачаються отримання житлового сертифіката або отримання коштів на відбудову. Втім, сам механізм досі не прописаний", — розказав заступник голови Сергіївської селищної ради Олександр Дукач.

Мешканці села Чабанське. Фото: Новини.LIVE

Маленька мешканка села Чабанське. Фото: Новини.LIVE

Сьогодні через постійні атаки Сергіївської громади основні зусилля направлені не на розвиток курортної зони, а на відновлення зруйнованих будівель та житлових будинків місцевого населення. Попри це люди не впадають у відчай, а об'єднують спільні зусилля, аби вберегти рідну землю від окупантів.