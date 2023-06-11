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Рятувальники Одещини допомагають постраждалим внаслідок обстрілу

11 червня 2023 16:30
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Беженар Тетяна
журналіст
Рятувальники Одещини допомагають постраждалим внаслідок обстрілу
Допомога населенню. Фото: ДСНС в Одеській області
8ae1f0e1-478d-4a1c-0ec2-0ed415874c00 - Беженар Тетяна
Беженар Тетяна
журналіст

У Білгород-Дністровському районі рятувальники допомагають місцевому населенню долати наслідки ракетного удару, що стався напередодні. 

Про це повідомляє ДСНС в Одеській області.

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В Білгород-Дністровському районі, в одному з населених пунктів, де внаслідок ракетного удару знищено 7 будинків, і понад 20 пошкоджено, рятувальники встановили намет для відпочинку та приймання їжі. Також організовано підвіз технічної води для потреб постраждалого населення.

До ліквідації наслідків ракетного удару та допомоги мешканцям Сергіївської громади долучилися також і комунальники Білгород-Дністровського. Спецтехніка розбирає руйнування, автомобільний транспорт підвозить будівельні матеріали, харчі, питну воду, засоби особистої гігієни, медикаменти. 

Зазначимо, після розбору завалів та проведення всіх необхідних експертиз помешкання, що підлягають відновленню, будуть відремонтовані. У випадку неможливості відновлення — постраждалим сім’ям буде надано нове житло чи компенсація.

Нагадаємо, за фактом масованої атаки дронами та ракетами по Одещині, що призвела до загибелі та травмування людей, розпочато розслідування. Прокурори у взаємодії з іншими правоохоронцями документують наслідки обстрілів.

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