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Спасатели Одесчины помогают пострадавшим в результате обстрела

11 июня 2023 16:30
8ae1f0e1-478d-4a1c-0ec2-0ed415874c00 - Беженарь Татьяна
Беженарь Татьяна
журналист
Спасатели Одесщины помогают пострадавшим в результате обстрела
Помощь пострадавшим. Фото: ГСЧС в Одесской области
8ae1f0e1-478d-4a1c-0ec2-0ed415874c00 - Беженарь Татьяна
Беженарь Татьяна
журналист

В Белгород-Днестровском районе спасатели помогают местному населению преодолевать последствия произошедшего накануне ракетного удара.

Об этом сообщает ГСЧС в Одесской области.

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В Белгород-Днестровском районе, в одном из населенных пунктов, где в результате ракетного удара уничтожены 7 домов, и более 20 повреждены, спасатели установили палатку для отдыха и приема пищи. Также организован подвоз технической воды для нужд пострадавших.

К ликвидации последствий ракетного удара и помощи жителям Сергеевской общины также присоединились коммунальщики Белгород-Днестровского. Спецтехника разбирает разрушения, автомобильный транспорт подвозит строительные материалы, продукты питания, питьевую воду, средства личной гигиены, медикаменты.

Отметим, что после разбора завалов и проведения всех необходимых экспертиз подлежащие восстановлению помещения будут отремонтированы. В случае невозможности восстановления пострадавшим семьям будет предоставлено новое жилье или компенсация.

Напомним, по факту массированной атаки дронами и ракетами по Одесчине, повлекшей гибель и травмирование людей, начато расследование. Прокуроры во взаимодействии с другими правоохранителями документируют последствия обстрелов.

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