Без даху над головою нікого не залишимо,— голова Одеської ОВА

Пошкоджені будинки. Фото: ОК "Південь"

Після розбору завалів та проведення всіх необхідних експертиз помешкання, що підлягають відновленню, будуть відремонтовані. У випадку неможливості відновлення — постраждалим сім’ям буде надано нове житло чи компенсація.

Про це повідомила Одеська ОВА.

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"Всім мешканцям Білгород-Дністровського, які постраждали в результаті нічного обстрілу, надана медична допомога, людям зі зруйнованих будинків запропоновано розселення, організовано гаряче харчування. Відбувається постійна координація роботи працівників правоохоронних органів та закладів охорони здоровʼя", — йдеться у повідомленні.

Крім того, в ОВА зазначили, що після розбору завалів та проведення всіх необхідних експертиз помешкання, що підлягають відновленню, будуть відремонтовані. У випадку неможливості відновлення — постраждалим сім’ям буде надано нове житло чи компенсація. Без даху над головою нікого не залишимо.

Нагадаємо, у Білгород-Дністровському районі внаслідок нічної атаки країни-терориста вибуховою хвилею були пошкоджені будинки. Постраждали 10 людей.

Крім того, в результаті нічної атаки по Одесі пошкоджено житлові будинки. Мешканців, чиї квартири найбільше зазнали руйнувань, розселили.