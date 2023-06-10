Без крова никого не оставим,— председатель Одесской ОВА

Повреждены дома. Фото: ОК "Юг"

После разбора завалов и проведения всех необходимых экспертиз подлежащие восстановлению помещения будут отремонтированы. В случае невозможности восстановления пострадавшим семьям будет предоставлено новое жилье или компенсация.

Об этом сообщила Одесская ОВА.

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"Всем жителям Белгород-Днестровского, пострадавшим в результате ночных обстрелов, оказана медицинская помощь, людям из разрушенных домов предложено расселение, организовано горячее питание. Происходит постоянная координация деятельности работников правоохранительных органов и учреждений здравоохранения", — говорится в сообщении.

Кроме того, в ОВА отметили, что после разбора завалов и проведения всех необходимых экспертиз подлежащие восстановлению помещения будут отремонтированы. В случае невозможности восстановления пострадавшим семьям будет предоставлено новое жилье или компенсация. Без крова никого не оставим.

Напомним, в Белгород-Днестровском районе в результате ночной атаки страны-террориста взрывной волной были повреждены дома. Пострадали 10 человек.

Кроме того, в результате ночной атаки по Одессе повреждены жилые дома. Жителей, чьи квартиры больше всего разрушили, расселили.