Прокуратура розпочала розслідування щодо нічного обстрілу Одещини

Слідчі фіксують докази. Фото: Прокуратура Одеської області

За фактом масованої атаки дронами та ракетами по Одещині, що призвела до загибелі та травмування людей, розпочато розслідування. Прокурори у взаємодії з іншими правоохоронцями документують наслідки обстрілів.

Про це повідомляє прокуратура Одеської області.

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Обстріл Одеси

За даними слідства, протягом ночі 10 червня 2023 року збройні сили РФ здійснили повітряну атаку ракетами й безпілотними літальними апаратами по Одесі та населеним пунктам області.

Попередньо внаслідок обстрілу спального району Одеси троє людей загинуло та 25 отримали множинні поранення. Серед постраждалих двоє дітей віком 5 та 17 років, їх госпіталізовано до лікарні.

Суттєвих руйнувань зазнали 3 багатоповерхівки, школа, дитячий садок та автомобілі припарковані поряд з будинками.

Ракетна атака Одеської області

Через атаку по селищу на узбережжі Чорного моря у Білгород-Дністровському районі постраждало 6 людей. Серед них двоє дітей віком 5 та 12 років.

Вщент зруйновано 7 приватних будинків та 15 пошкоджено.

Під час огляду місць подій виявлено уламки дронів і ракет, тип яких встановлюється.

Нагадаємо, після розбору завалів та проведення всіх необхідних експертиз помешкання, що підлягають відновленню, будуть відремонтовані. У випадку неможливості відновлення — постраждалим сім’ям буде надано нове житло чи компенсація.