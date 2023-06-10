Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow Прокуратура начала расследование по ночным обстрелам Одесчины arrow

Прокуратура начала расследование по ночным обстрелам Одесчины

10 июня 2023 17:00
8ae1f0e1-478d-4a1c-0ec2-0ed415874c00 - Беженарь Татьяна
Беженарь Татьяна
журналист
Прокуратура начала расследование по ночным обстрелам Одесщины
Следователи фиксируют доказательства. Фото: Прокуратура Одесской области
8ae1f0e1-478d-4a1c-0ec2-0ed415874c00 - Беженарь Татьяна
Беженарь Татьяна
журналист

По факту массированной атаки дронами и ракетами по Одесчине, повлекшей гибель и травмирование людей, начато расследование. Прокуроры во взаимодействии с другими правоохранителями документируют последствия обстрелов.

Об этом сообщает прокуратура Одесской области.

Читайте также:

При процессуальном руководстве Одесской областной и Белгород-Днестровской окружной прокуратуры начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1, 2 ст. 438 УК Украины).

Обстрел Одессы

По данным следствия, в течение ночи 10 июня 2023 года вооруженные силы РФ совершили воздушную атаку ракетами и беспилотными летательными аппаратами по Одессе и населенным пунктам области.

Предварительно в результате обстрела спального района Одессы три человека погибли и 25 получили множественные ранения. Среди пострадавших двое детей в возрасте 5 и 17 лет, они госпитализированы в больницу.

Существенные разрушения получили 3 многоэтажки, школа, детский сад и автомобили припаркованы рядом с домами.

Ракетная атака Одесской области

Из-за атаки по поселку на побережье Черного моря в Белгород-Днестровском районе пострадали 6 человек. Среди них двое детей 5 и 12 лет.

Разрушены 7 частных домов и 15 повреждены.

При осмотре мест событий обнаружены обломки дронов и ракет, тип которых устанавливается.

Напомним, после разбора завалов и проведения всех необходимых экспертиз подлежащих восстановлению помещения будут отремонтированы. В случае невозможности восстановления пострадавшим семьям будет предоставлено новое жилье или компенсация.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

22:25Когда можно отказаться от получения повестки: разъяснение юриста

06:10 Новые тарифы на электричество: малоимущие и миллионеры будут платить единую цену

Новость с фото

01:56 Пригожин высмеял РФ, выдавшую уничтоженные украинские комбайны за танки Leopard

Новость с фото

01:11По Украине ширилась воздушная тревога

10:41 Цыганков заменит Беллингема: что известно

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

22:25Кого этим летом не призовут в ВСУ: разъяснение юриста

Новость с видео

06:17 Потеря Leopard и Bradley: главный сержант Маркус обратился к украинцам

12:34 Безвиз для Украины под угрозой: в ЕС сделали важное заявление

Новость с фото

16:44 Иранская модель посетила Каннский кинофестиваль в "платье-виселице"

09:17 Малиновский вернется в Италию: какой клуб ждет украинца

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас