Прокуратура начала расследование по ночным обстрелам Одесщины

Следователи фиксируют доказательства. Фото: Прокуратура Одесской области

По факту массированной атаки дронами и ракетами по Одесчине, повлекшей гибель и травмирование людей, начато расследование. Прокуроры во взаимодействии с другими правоохранителями документируют последствия обстрелов.

Об этом сообщает прокуратура Одесской области.

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Обстрел Одессы

По данным следствия, в течение ночи 10 июня 2023 года вооруженные силы РФ совершили воздушную атаку ракетами и беспилотными летательными аппаратами по Одессе и населенным пунктам области.

Предварительно в результате обстрела спального района Одессы три человека погибли и 25 получили множественные ранения. Среди пострадавших двое детей в возрасте 5 и 17 лет, они госпитализированы в больницу.

Существенные разрушения получили 3 многоэтажки, школа, детский сад и автомобили припаркованы рядом с домами.

Ракетная атака Одесской области

Из-за атаки по поселку на побережье Черного моря в Белгород-Днестровском районе пострадали 6 человек. Среди них двое детей 5 и 12 лет.

Разрушены 7 частных домов и 15 повреждены.

При осмотре мест событий обнаружены обломки дронов и ракет, тип которых устанавливается.

Напомним, после разбора завалов и проведения всех необходимых экспертиз подлежащих восстановлению помещения будут отремонтированы. В случае невозможности восстановления пострадавшим семьям будет предоставлено новое жилье или компенсация.